Міністр закордонних справ Чехії захворів Covid-19

Петржичек став четвертим міністром уряду Чехії, який захворів Covid-19

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек захворів Covid-19. Він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє Reuters.

39-річний Петржичек став четвертим міністром уряду Чехії, який захворів Covid-19.

За його словами, він відчуває втому, але у нього немає серйозних симптомів. Крім того, глава МЗС скасував заплановані зустрічі, крім відеоконференцій.

«Бережіть своїх близьких. Я бажаю всім міцного здоров'я», - заявив Петржичек.

Нагадаємо, уряд Чехії прийняло рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Зокрема, закриті всі магазини, окрім продуктових і аптек. У продуктових магазинах дозволено продаж тільки життєво необхідних товарів. Школи відкрилися 4 січня тільки для учнів першого і другого класів. Робота дитячих садків і спеціальних шкіл не буде припинятися.