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    У світі

    Міністр закордонних справ Чехії захворів Covid-19

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    Міністр закордонних справ Чехії захворів Covid-19 - Міністр закордонних справ Чехії захворів Covid-19
    Міністр закордонних справ Чехії захворів Covid-19

    Петржичек став четвертим міністром уряду Чехії, який захворів Covid-19

    Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек захворів Covid-19. Він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

    Про це повідомляє Reuters.

    39-річний Петржичек став четвертим міністром уряду Чехії, який захворів Covid-19.

    За його словами, він відчуває втому, але у нього немає серйозних симптомів. Крім того, глава МЗС скасував заплановані зустрічі, крім відеоконференцій.

    «Бережіть своїх близьких. Я бажаю всім міцного здоров'я», - заявив Петржичек.

    Нагадаємо, уряд Чехії прийняло рішення про посилення карантину в країні з 27 грудня. Зокрема, закриті всі магазини, окрім продуктових і аптек. У продуктових магазинах дозволено продаж тільки життєво необхідних товарів. Школи відкрилися 4 січня тільки для учнів першого і другого класів. Робота дитячих садків і спеціальних шкіл не буде припинятися.

    Теги: МЗС міністр Чехія робота уряд коронавірус
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