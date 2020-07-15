Український фільм покажуть на каналі НВО



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Стрічка вийшла у січні 2020 року

Стрічка «Мої думки тихі» покажуть восени на HBO Europe

Фільм режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» восени вийде на HBO Europe. Про це повідомили в Державному агентстві з питань кіно.

За словами продюсерів стрічки Дмитра Суханова та Алли Бєлої, контракт міжнародного сейлз-агента Reason8 Films (Велика Британія) був підписаний ще навесні, але тільки зараз завершився етап передачі всіх матеріалів стрічки згідно з міжнародними стандартами компанії HBO.

«Тепер це не просто перший український фільм про високого чувака, а й перший український фільм про високого чувака, який може ліпити логотип HBO на всі свої картинки та постери», — йдеться на сторінці фільму у Facebook.



Стрічка вийшла у січні 2020 року. Він зібрав майже 10 млн гривень, а в кінотеатрах його подивилися понад 108 тисяч глядачів.



«Мої думки тихі» — лірична комедія режисера Антоніо Лукіча. У фільмі молодий звукорежисер-фрілансер Вадим має записати звуки українських тварин для канадської відеогри та в перспективі отримати в Канаді роботу.

Нагадаємо, в Україні кінофестивальна прем'єра стрічки відбулася під час 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Там фільм отримав приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська-Ванца) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський).