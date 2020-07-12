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    У світі

    Одного з найвідоміших індійських акторів госпіталізували з коронавірусом

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    77-річний Амітаб Баччан знявся у понад 200 фільмах - Одного з найвідоміших індійських акторів госпіталізували з коронавірусом
    77-річний Амітаб Баччан знявся у понад 200 фільмах

    Амітаб Баччан перебуває в лікарні у стабільному стані

    Один з найвідоміших індійських кіноакторів Амітаб Баччан отримав позитивний результат на нову коронавірусну інфекцію Covid-19.

    Як пише ВВС, його син Абхішек також повідомив, що його результат на коронавірус виявився позитивним. 

    77-річний Баччан знявся у понад 200 фільмах відтоді, як став зіркою індійського кіно майже пів століття тому. Його разом із 44-річним сином доправили до лікарні. Актор звернувся до тих, з ким контактував останні 10 днів, і закликав їх перевіритися на хворобу. 

    Співробітник лікарні повідомили місцевим ЗМІ, що Баччан перебуває в стабільному стані. Син описав їхні з батьком симптоми Covid-19 як легкі.

    Амітаб Баччан в Індії активно допомагав уряду поширювати інформацію про боротьбу з коронавірусом. В країні нині різко зросла кількість випадків захворювання: станом на 11 липня там відомо про майже до 821 тисячу випадків інфікування коронавірусом. Індія третя у світі за кількість хворих.

    Як повідомлялося, що в Україні тестують чотири препарати для лікування коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52843
    • Хворіють
      25810
    • Одужали
      25661
    • Померли
      1372

    Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж 10 липня (819). Загалом в Україні інфікувалися 52,8 тис. осіб.

    здоров'я кіно Індія лікарня актор коронавірус
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