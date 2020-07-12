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    У світі

    У центрі Лондона фонтани стали «кривавими» (фото, відео)

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    <span>Активісти вимагали від влади офіційного переходу на продовольчу систему на основі продуктів рослинного походження</span> - У центрі Лондона фонтани стали «кривавими» (фото, відео)
    Активісти вимагали від влади офіційного переходу на продовольчу систему на основі продуктів рослинного походження
    Фото Reuters/Toby Melville

    Двоє активістів було арештовано поліцією

    У центрі Лондона на Трафальгарській площі захисники тварин імпровізованою акцією заявили уряду Великобританії, що виступають проти розведення і вживання м’яса тварин в їжу. Учасники акції переконані, що пандемії коронавірусу можна було взагалі уникнути, якби людство перестало їсти м’ясо.

    В рамках акції учасники протесту пофарбували воду у фонтанах в червоний колір, який повинен був символізувати «кров на руках уряду Великої Британії», повідомляє Reuters.

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    У центрі Лондона фонтани стали «кривавими» (фото, відео)
    У центрі Лондона фонтани стали «кривавими» (фото, відео)
    У центрі Лондона фонтани стали «кривавими» (фото, відео)
    У центрі Лондона фонтани стали «кривавими» (фото, відео)
    У центрі Лондона фонтани стали «кривавими» (фото, відео)
    У центрі Лондона фонтани стали «кривавими» (фото, відео)
    У центрі Лондона фонтани стали «кривавими» (фото, відео)
    У центрі Лондона фонтани стали «кривавими» (фото, відео)
    У центрі Лондона фонтани стали «кривавими» (фото, відео)
    У центрі Лондона фонтани стали «кривавими» (фото, відео)
    У центрі Лондона фонтани стали «кривавими» (фото, відео)

    Активісти вимагали від влади офіційного переходу на продовольчу систему на основі продуктів рослинного походження та відмови від розведення тварин заради їжі.

    За підсумками акції двоє активістів були заарештовані поліцією за заподіяння шкоди громадському майну.

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