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    Український фільм став найкращим на міжнародному кінофестивалі

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    Герої фільму &ndash; українсько-єврейська родина, якій довелося пережити окупацію і фашистський терор - Український фільм став найкращим на міжнародному кінофестивалі
    Герої фільму – українсько-єврейська родина, якій довелося пережити окупацію і фашистський терор
    фото з відкритих джерел

    Це вже четверта нагорода, здобута авторами кінострічки

    Фільм Одеської кіностудії «Чому я живий» режисер Віллена Новака здобув нагороду в номінації «Найкращий художній фільм» на міжнародному кінофестивалі Cult Valley Global Cinefest в Індії у місті Калькутта. Про це повідомили у пресслужбі кіностудії на своїй сторінці у Facebook.

    Це вже четверта нагорода, здобута авторами кінострічки. На початку цього місяця повнометражний фільм визнали переможцем міжнародних кінофестивалів Future оf Film Awards та Europe Film Festival.

    А у вересні фільм здобув Гран-прі десятого ювілейного Міжнародного кінофестивалю «Кіно і ТИ».

    «Чому я живий» створений за мотивами оповідання Євгена Митька, вийшов у національний прокат 4 листопада 2021 року.

    У центрі трагікомічної історії, що відбувається у Маріуполі, українсько-єврейська родина, якій довелося пережити окупацію і фашистський терор та зберегти любов і людяність у найтемніші часи. У ролях – Роланд Мішко, Анастасія Марків, Віктор Жданов, Ірина Мельник, Ольга Радчук, Олексій Горбунов, Георгій Делієв, Максим Горай, Олена Рєпіна, Анастасія Борисова.

    Нагадаємо, український фільм увійшов до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю.

    Також Європейська кіноакадемія назвала найкращий фільм 2021 року.

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    Теги: кіно Гран-прі Facebook фільм
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    Український фільм став найкращим на міжнародному кінофестивалі