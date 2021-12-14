Європейська кіноакадемія назвала найкращий фільм 2021 року

Європейська кіноакадемія назвала фільм «Куди ти йдеш, Аїдо?» найкращою кінострічкою року

Стрічка описує родину, яка опинилася в епіцентрі балканського конфлікту 1995 року

Європейська кіноакадемія назвала найкращу кінострічку року. Нею став фільм «Куди ти йдеш, Аїдо?», пише Deadline.

За сюжетом, це історія про перекладача Аїду, яка хоче врятувати рідних, котрі опинилися в епіцентрі балканського конфлікту 1995 року.

Фільм створювали студії Боснії та Герцеговини, Австрії, Румунії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Франції, Норвегії та Туреччини. Режисером стала Ясміла Жбанич.

Окрім цього, фільм був номінований на премію «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

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