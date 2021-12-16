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    Український фільм увійшов до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю

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    &laquo;Клондайк&raquo; увійшов до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю - Український фільм увійшов до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю
    «Клондайк» увійшов до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю
    фото: пресслужба Держкіно

    Стрічку «Клондайк» створено в копродукції з Туреччиною

    Європейська прем'єра стрічки «Клондайк» відбудеться в конкурсній секції Panorama Berlinale – Berlin International Film Festival 2022. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Держкіно.

    У стрічці йдеться про родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік очікують народження першої дитини. Але війна жорстоко вривається в їх життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні угрупування.

    Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина («Погані дороги»), Сергій Шадрін («Чорний ворон») і Олег Щербина («Черкаси»).

    Стрічку створено в копродукції з Туреччиною.

    72-й Берлінський кінофестиваль відбудеться з 10 до 20 лютого 2022 року. Український прокат «Клонадайку» заплановано на 2022 рік.

    До слова, Сергій Лозниця зрежисував фільм «Бабин Яр. Контекст», який потрапив у шортлист номінації «Найкращий документальний фільм» Європейської кіноакадемії та отримав нагороду Каннського кінофестивалю.

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    Теги: кіно дороги війна фестиваль село фільм
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    Український фільм увійшов до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю