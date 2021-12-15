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    Боги війни. Артилеристи показали свої навички (відео)

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    Наші хлопці та дівчата гідно боронять Батьківщину - Боги війни. Артилеристи показали свої навички (відео)
    Наші хлопці та дівчата гідно боронять Батьківщину
    фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

    Солдати постійно готуються відбивати атаки ворога

    Українські військові презентували чергове відео з навчань, аби показати боєздатність наших захисників.

    Нині відбуваються тренування протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів, що несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, повідомляє Міноборони.

    За легендою навчань, військовослужбовці мали спільними силами відбити спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.

    За лічені хвилини вони зайняли визначені позиції, розгорнули артустановки та почали встановлення мінних загороджень.

    Відео вразило глядачів, один з коментаторів написав, що «це відео підтверджує, що ми недарма сподіваємось на наші збройні сили».

    Нагадаємо, Військове телебачення України презентувало пілотну серію проєкту «Школа війни».

    У серіалі розповідається про випробування, які потрібно подолати кожному військовослужбовцю перед тим, як потрапити в елітні підрозділи морської піхоти Збройних Сил України.

    Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України.

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    Теги: Крим армія війна військові навчання військові
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    Боги війни. Артилеристи показали свої навички (відео)