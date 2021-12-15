Війна Зеленського і Ахметова: у першому раунді нічия, але з медійною перевагою олігарха

Ахметов перетворив свої канали на платформу для всіх, хто хоч трохи проти Зеленського

Війна після певного святкового затишшя продовжиться з новою силою

Ну що, можна підводити певні проміжні підсумки бурхливої політосені. Та війни між Зеленським та Ахметовим.

Отже, ясно, що при всій нібито жорсткості риторики до реального мочилова справа ще не дійшла. Звичайно, медійно-позитивні клоуни Подоляка кожен день когось типу там розривають у своїх мріях – напевно, проплачених ботів на своїх сторінках. Але в реальності ні Ахметов, ні Зе ще явно не піднімали ставки по-справжньому. Зайвим свідченням чого є те, що Венедіктова ховає справу Роттердам+.

Ясно, що перший раунд – скоріше нічия, з медійною перевагою Ахметова. Який зараз перетворив свої канали на платформу для всіх, хто хоч трохи проти Зеленського. Тому я би автоматично не записував всіх, хто там з’являється, в клієнтелу олігарха.

Так само, я би не сприймав спроби Авакова набити собі ціну в якості типу головного оформлювача якоїсь ніби політичної сили. Все ще може змінитись, і дуже сильно.

Плюс у Зе є державний апарат, який він ще не до кінця доламав. Тому війна після певного святкового затишшя продовжиться з новою силою. І Зе має шанси її програти набагато скоріше.

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Джерело: блог Богдана Буткевича

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