Відомі росіяни засуджують злочини Путіна в Україні

Напад на Україну засуджують журналісти, Навальний, Галкін, Акунін…

Понад 100 муніципальних депутатів із різних міст Росії, а також журналісти та діячі культури виступили проти нападу РФ на Україну, пише «Новая газета». Депутати беззастережно засудили напад російської армії на Україну: «Це злодіяння, якому немає і не може бути виправдання».

Під відкритим листом до громадян РФ підписалися депутати з Москви, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Самари, Рязані, Йошкар-Оли та інших міст.

Вони вважають, що війна з Україною призведе до катастрофічних наслідків: загинуть і будуть поранені тисячі людей, а на Росію чекають ізоляція та зростання цін. Ініціатори звернення закликають росіян не брати участь в агресії, не схвалювати її і не мовчати.

Під відкритим листом, зокрема, підписалися депутат Міськдуми Великого Новгорода Ганна Черепанова, московські муніципальні депутати Олена Русакова, Максим Гонгальський, Андрій Морєв, Олена Котеночкіна та Олена Філіна та інші.

Відкриту заяву із засудженням нападу на Україну опублікували також російські журналісти.

«Ми, кореспонденти російських ЗМІ та експерти, які пишуть про зовнішню політику Росії, засуджуємо військову операцію, яку розпочала РФ в Україні. Війна ніколи не була і не буде методом вирішення конфліктів, і їй немає виправдань», – йдеться у заяві.

Свої підписи під заявою залишили понад ста працівників ЗМІ –журналісти «Комерсанта», «Дождя», «Нової газети», РБК, «Эха Москви», The Bell, RTVI, «Сноба» та інших.

Російський опозиціонер Олексій Навальний висловився щодо війни проти України під час суду в Покровській виправній колонії №2: «Я проти цієї війни. Я вважаю, ця війна покликана відвернути увагу від проблем Росії і приведе тільки до більшого збідніння... Я вважаю бандитами і злодіями людей, які розв'язали цю війну».

Проти війни також виступили російські діячі культури, зокрема, співак Валерій Меладзе, письменник Дмитро Глуховський, комік Олександр Долгополов, письменник Борис Акунін, актриса Ксенія Раппопорт, комік Максим Галкін, письменник Віктор Шендерович, актриса Катерина Варнава, режисер Роман Волобуєв, музикант Іван Дорн та інші.

Раніше повідомлялося, що український співак пішов служити у резерв Збройних сил.

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