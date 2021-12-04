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    В Африці запрацював україномовний гід

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    В одному з найвідоміших музеїв&nbsp; Африки запрацював україномовний аудіогід &ndash; 33-й у світі - В Африці запрацював україномовний гід
    В одному з найвідоміших музеїв  Африки запрацював україномовний аудіогід – 33-й у світі
    фото: Офіс президента

    Це 33-й аудіогід у світі, який «розмовляє» українською

    У Меморіалі геноциду в Руанді вже працює україномовний аудіогід. Це 33-й аудіогід у світі, який «розмовляє» українською. Про це йдеться на сайті президента.

    На території Меморіалу в Кігалі (Руанда) розташована братська могила, де поховані понад 250 тисяч жертв насильства. Це один із найпопулярніших серед відвідувачів музей Африки. Його експозиція закликає запобігти геноцидам у світі. Часто Меморіал відвідують світові лідери та іноземні делегації.

    «Україна пам’ятає власні трагедії геноцидів – Голодомор та Бабин Яр. Проте необхідно знати, що випадки геноциду у світі не припинилися… Тепер про трагедію в Африці заговорили українською мовою — мовою людей, які добре знають, що таке геноцид», – прокоментувала появу україномовного гіда в Руанді перша леді України Олена Зеленська.

    До проекту наразі приєдналися 18 країн. Зокрема, аудіотури українською проводяться в Колізеї (Італія), Версалі (Франція), галереї Альбертіна (Австрія) тощо. Україномовний аудіогід у Меморіалі геноциду в Кігалі став першим у Руанді та другим у Східній Африці.

    Додамо, що українська мова зазвучала в Киргизькому національному музеї образотворчих мистецтв імені Гапара Айтієва.

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    Теги: музеї музей Африка Олена Зеленська перша леді
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    В Африці запрацював україномовний гід