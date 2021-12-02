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    Україна закриває в'їзд із низки країн через штам «Омікрон»

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    В Україну не пускатимуть громадян із низки африканських країн, де фіксують новий штам коронавірусу - Україна закриває в'їзд із низки країн через штам «Омікрон»

    В Україну не пускатимуть громадян із низки африканських країн, де фіксують новий штам коронавірусу

    фото: dpsu

    Нові правила набирають чинності з 00:00 3 грудня

    Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону на в'їзд для низки країн Африки через поширення Covid-штаму «Омікрон».

    «Для того, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу в Україні, сьогодні приймемо постанову, якою буде заборонено в'їзд українським кордоном іноземним громадянам з країн, де зафіксовано поширення нового штаму. Це ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Зімбабве, Набімія та низка інших африканських країн», – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    При цьому для українців, які повертаються з цих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію на 14 діб.

    Нові правила набирають чинності з 00:00 3 грудня.

    Повний список країн, звідки для туристів заборонено в’їзд:

    • ПАР
    • Ботсвана
    • Зімбабве
    • Намібія
    • Лесото
    • Королівство Есватині
    • Мозамбік
    • Малаві

    Цього тижня Україна вже запровадила самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

    До слова, стало відомо, як «Омікрон» впливає на вакцинованих і тих, хто перехворів.

    Раніше українські вчені поділилися висновками щодо нового штаму Covid-19.

    До слова, вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу Omicron.

    Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

    Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «Омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.

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    Теги: Україна Африка карантин кордон коронавірус
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    Україна закриває в'їзд із низки країн через штам «Омікрон»