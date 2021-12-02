Україна закриває в'їзд із низки країн через штам «Омікрон»
В Україну не пускатимуть громадян із низки африканських країн, де фіксують новий штам коронавірусу
Нові правила набирають чинності з 00:00 3 грудня
Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону на в'їзд для низки країн Африки через поширення Covid-штаму «Омікрон».
«Для того, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу в Україні, сьогодні приймемо постанову, якою буде заборонено в'їзд українським кордоном іноземним громадянам з країн, де зафіксовано поширення нового штаму. Це ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Зімбабве, Набімія та низка інших африканських країн», – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
При цьому для українців, які повертаються з цих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію на 14 діб.
Нові правила набирають чинності з 00:00 3 грудня.
Повний список країн, звідки для туристів заборонено в’їзд:
- ПАР
- Ботсвана
- Зімбабве
- Намібія
- Лесото
- Королівство Есватині
- Мозамбік
- Малаві
Цього тижня Україна вже запровадила самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.
До слова, стало відомо, як «Омікрон» впливає на вакцинованих і тих, хто перехворів.
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