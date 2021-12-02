Україна закриває в'їзд із низки країн через штам «Омікрон»

В Україну не пускатимуть громадян із низки африканських країн, де фіксують новий штам коронавірусу

Нові правила набирають чинності з 00:00 3 грудня

Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону на в'їзд для низки країн Африки через поширення Covid-штаму «Омікрон».

«Для того, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу в Україні, сьогодні приймемо постанову, якою буде заборонено в'їзд українським кордоном іноземним громадянам з країн, де зафіксовано поширення нового штаму. Це ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Зімбабве, Набімія та низка інших африканських країн», – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

При цьому для українців, які повертаються з цих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію на 14 діб.

Нові правила набирають чинності з 00:00 3 грудня.

Повний список країн, звідки для туристів заборонено в’їзд:

ПАР

Ботсвана

Зімбабве

Намібія

Лесото

Королівство Есватині

Мозамбік

Малаві

Цього тижня Україна вже запровадила самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

До слова, стало відомо, як «Омікрон» впливає на вакцинованих і тих, хто перехворів.

Раніше українські вчені поділилися висновками щодо нового штаму Covid-19.

До слова, вже 23 країни повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення штаму коронавірусу Omicron.

Раніше стало відомо, які симптоми можуть свідчити про зараження «Омікрон»-штамом коронавірусу.

Ще китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «Омікрон»-штаму, а експерт з Італії розповів про його заразність.