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    Думки вголос

    В ЄС підготували звіт про діяльність ПВК «Вагнера» в Африці

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Санкції будуть введені проти керівників ПВК&nbsp;&laquo;Вагнера&raquo; та пов'язаних з нею компаній - В ЄС підготували звіт про діяльність ПВК «Вагнера» в Африці
    Санкції будуть введені проти керівників ПВК «Вагнера» та пов'язаних з нею компаній
    Фото: reddit.com

    Європейські дипломати не бачать різниці між російськими офіційними та не офіційними військовими в Африці

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    В ЕС подготовили отчет о деятельности ЧВК Вагнер в Африке накануне введения санкций.

    В ЕС, как и в США, считают ЧВК Вагнер прокси-силой российских силовых ведомств. Инициатива новых санкций ЕС против ЧВК Вагнер возникла на фоне тревоги Франции из-за возможного присутствия наёмников в Мали.

    Что я отметила для себя в этом отчете, о котором написало издание EU Observer?

    1. Европейские дипломаты не видят разницы между российскими официальными и не официальными военными в Африке. Наемники ЧВК Вагнер опираются на российскую военную инфраструктуру, используют военные базы, военные самолёты, медицинскую службу и финансируются частично через многомиллионные контракты с российским Минобороны, которые заключены с компаниями, связанными с Евгением Пригожиным.

    2. Россия имеет серьезное влияние на разные уровни правительства Фостен-Арканжа Туадеры, включая его поддержку через прокси в Национальной ассамблее. Кроме того, Россия применяет гибридную стратегию, одна из составляющих которой – использование в качестве инструмента давления финансовый долг ЦАР перед ЧВК Вагнер.

    3. Большинство из подразделений армии ЦАР действуют под прямым командованием и надзором наемников ЧВК Вагнер, которые имеют влияние в Генштабе армии ЦАР и в других правительственных институтах.

    4. ЧВК Вагнер располагаются преимущественно на западе и в центре ЦАР, их приоритетом являются важные с экономической точки зрения добывающие районы (чтобы обеспечить инвестиции ЧВК Вагнер через компанию Lobaye Invest, которую до недавнего времени возглавлял Евгений Ходотов, бывший сотрудник правоохранительных органов Санкт-Петербурга, считающийся тесно связанным с Пригожиным).

    5. Санкции будут введены против руководителей ЧВК Вагнер и связанных с ней компаний, которые обвинялись в интервенции/попытках интервенции в конфликтах в Украине, Африке и на Ближнем Востоке. Санкции будут включать запрет на въезд и заморозку активов.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: ЄС Росія Африка ПВК Вагнера
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    В ЄС підготували звіт про діяльність ПВК «Вагнера» в Африці