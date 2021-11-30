В ЄС підготували звіт про діяльність ПВК «Вагнера» в Африці
Європейські дипломати не бачать різниці між російськими офіційними та не офіційними військовими в Африці
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В ЕС подготовили отчет о деятельности ЧВК Вагнер в Африке накануне введения санкций.
В ЕС, как и в США, считают ЧВК Вагнер прокси-силой российских силовых ведомств. Инициатива новых санкций ЕС против ЧВК Вагнер возникла на фоне тревоги Франции из-за возможного присутствия наёмников в Мали.
Что я отметила для себя в этом отчете, о котором написало издание EU Observer?
1. Европейские дипломаты не видят разницы между российскими официальными и не официальными военными в Африке. Наемники ЧВК Вагнер опираются на российскую военную инфраструктуру, используют военные базы, военные самолёты, медицинскую службу и финансируются частично через многомиллионные контракты с российским Минобороны, которые заключены с компаниями, связанными с Евгением Пригожиным.
2. Россия имеет серьезное влияние на разные уровни правительства Фостен-Арканжа Туадеры, включая его поддержку через прокси в Национальной ассамблее. Кроме того, Россия применяет гибридную стратегию, одна из составляющих которой – использование в качестве инструмента давления финансовый долг ЦАР перед ЧВК Вагнер.
3. Большинство из подразделений армии ЦАР действуют под прямым командованием и надзором наемников ЧВК Вагнер, которые имеют влияние в Генштабе армии ЦАР и в других правительственных институтах.
4. ЧВК Вагнер располагаются преимущественно на западе и в центре ЦАР, их приоритетом являются важные с экономической точки зрения добывающие районы (чтобы обеспечить инвестиции ЧВК Вагнер через компанию Lobaye Invest, которую до недавнего времени возглавлял Евгений Ходотов, бывший сотрудник правоохранительных органов Санкт-Петербурга, считающийся тесно связанным с Пригожиным).
5. Санкции будут введены против руководителей ЧВК Вагнер и связанных с ней компаний, которые обвинялись в интервенции/попытках интервенции в конфликтах в Украине, Африке и на Ближнем Востоке. Санкции будут включать запрет на въезд и заморозку активов.
Джерело: блог Олесі Яхно