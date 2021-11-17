В Україну повертається легендарне шоу «Хто хоче стати мільйонером»

Спробувати удачу та заробити мільйон може кожен охочий

На телеканалі ICTV стартує легендарне шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Прем’єра відбудеться 29 листопада о 20:20. Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

В ефірі ICTV шоу виходитиме двічі на тиждень. Ведучим програми стане народний артист України Станіслав Боклан.

Як повідомляється на сайті ICTV, команда шоу активно проводить кастинги. Спробувати удачу та заробити мільйон може кожен охочий.

Нагадаємо, що оригінальна британська версія шоу вперше вийшла 4 вересня 1998 року в ITV: беззмінним ведучим шоу був Кріст Таррант аж до останнього випуску 11 лютого 2014 року. У 2018 року відновився показ шоу на британському телеканалі ITV: у зв'язку зі святкуванням 20-річчя від дня першого виходу оригінальної версії «Мільйонера» в ефір. Замість Кріса Таррента новим ведучим телегри став відомий британський журналіст і шоумен Джеремі Кларксон.

Всього гра була локалізована більш ніж в 160 країнах світу. Програма передбачає, що учасник має відповісти на 15 запитань: кожна правильна відповідь збільшує виграш, а неправильна – завершує гру та скасовує виграш.

Український аналог однієї з найпопулярніших телевізійних ігор у світі вже транслювався на телеканалі «1+1» з 10 листопада 2000 по 17 грудня 2005 року. У 2005-2006 роках транслювалися випуски, які до цього не випускали в ефірі та повтори. Ведучі: Данило Яневський, Анатолій Борсюк і Остап Ступка. Також схожа програма виходила на «Інтері» в 2011 році – «Мільйонер – гаряче крісло». Її вів Володимир Зеленський.

Цікаво, що на основі легендарного шоу «Хто хоче стати мільйонером» зняли оскароносний фільм «Мільйонер із нетрів». Перебуваючи в кроці від фінального призу в 20 мільйонів у фіналі телевізійної гри, звичайний індійський підліток Джамал згадує все своє життя. Кожен епізод в минулому давав йому підказку для правильної відповіді в грі.