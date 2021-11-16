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    23 млн грн на рекламу covid-вакцинації. Стало відомо, кому дістануться бюджетні гроші

    •  glavcom.ua
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    Сюжети будуть виходити на 20-ти українських телеканалах, у тому числі у прайм-тайм протягом листопада-грудня - 23 млн грн на рекламу covid-вакцинації. Стало відомо, кому дістануться бюджетні гроші

    Сюжети будуть виходити на 20-ти українських телеканалах, у тому числі у прайм-тайм протягом листопада-грудня

    фото: glavcom.ua

    Держава замовляє просвітницьку кампанію населення з вакцинації від Covid-19 на телебаченні, радіо та в інтернет-ЗМІ

    Державне підприємство «Центр інформаційного простору України» 11 листопада повідомило про намір укласти договір зі столичним підприємцем Вадимом Осадчим щодо розміщення матеріалів на радіо та інтернет-ЗМІ загальною вартістю 2,26 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

    Замовник хоче поінформувати якнайширше верстви населення щодо вакцинації від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. За основу взяли 11 радіостанцій, географія покриття яких не менше 30-70 міст України. Загальний обсяг ефіру має бути не менше 400 хвилин.

    Що стосується інтернет-видань, то тут замовник відібрав 12 ЗМІ, на майданчиках яких замовляє розміщення інформаційних матеріалів (не менше 8 тис. знаків) з можливим розміщенням аудіовізуальних матеріалів (фотографії, картинки, відеоролики).

    Крім цього, Центр інформаційного простору України проводить інший тендер очікуваною вартістю 21,32 млн грн. Єдиним учасником виступило київське ТОВ «Сігма УА».

    Фірма-переможець повинна домовитися про трансляцію на телебаченні відеороликів тривалістю 15-180 секунд (у загальному обсязі) на тему вакцинації від Covid-19. Сюжети будуть виходити на 20-ти українських телеканалах, у тому числі у прайм-тайм протягом листопада-грудня.

    Нагадаємо, що на початку жовтня Кабінет міністрів України виділив 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію проти коронавірусу. Гроші виділили міністерству культури та інформаційної політики з Фонду боротьби з коронавірусом.

    До кінця року Україна загалом має отримати понад 47 млн доз вакцини (це включно із тими препаратами, які ми вже отримали раніше). З них 39,2 млн – за кошти державного бюджету, а 8,1 млн – у межах програми COVAX.

    Як повідомляв «Главком», 15 листопада президент Володимир Зеленський у відеозверненні запевнив, що держава продовжує підтримувати бізнес та пообіцяв 1 тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.

    «Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток «Дія», – зазначив глава держави.

    За словами Зеленського, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень, стільки ж після Нового року.

    До слова, МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19.

    В Україні упродовж 14 листопада зробили понад 97,3 тис. щеплень проти Covid-19. Першу дозу отримали 641 тис. людей, а завершили вакцинацію – майже 56,3 тис.

    Нагадаємо, в Україні вчора, 14 листопада, виявили понад 10 тис. нових випадків коронавірусу. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11,2 тис. – одужали.

    Також головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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    Теги: ЗМІ телебачення пропаганда медицина ProZorro щеплення вакцинація коронавірус
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    23 млн грн на рекламу covid-вакцинації. Стало відомо, кому дістануться бюджетні гроші