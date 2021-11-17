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    Польських силовиків звинуватили у побитті журналістів на кордоні (фото)

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    Журналістів ретельно обшукали. Також до них застосовували фізичну силу - Польських силовиків звинуватили у побитті журналістів на кордоні (фото)
    Журналістів ретельно обшукали. Також до них застосовували фізичну силу
    фото: Press Club Polska/Facebook

    Фотокореспонденти поскаржилися профільній асоціації

    16 листопада польські армійці здійснили напад на фотокореспондентів, що виконували професійні обов’язки поблизу від кордону Польщі із Білоруссю. Про це на Facebook повідомляє Press Club Polska.

    Журналісти мали підтвердити присутність армії в районі Вейки поблизу Михалува (Люблінське воєводство). Кореспонденти під'їхали до воріт осредку Прикордонної служби, представилися охоронцеві журналістами.

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    Польських силовиків звинуватили у побитті журналістів на кордоні (фото)
    Польських силовиків звинуватили у побитті журналістів на кордоні (фото)
    Польських силовиків звинуватили у побитті журналістів на кордоні (фото)
    Польських силовиків звинуватили у побитті журналістів на кордоні (фото)
    фото: Press Club Polska/Facebook

    Раптом їх зупинили люди у військовій формі, які силоміць витягли журналістів із машини.

    Фотокореспондентів протримали понад годину, до приїзду поліції. Весь цей час військові проводили обшук машини, а також перевіряли вміст карток пам'яті в камерах.

    Затримані розповіли, що військові вели себе дуже агресивно. Поліцейські, що прибули на місце, попри чітке прохання постраждалих, не робили спроб встановити особу нападників, обмежившись інформуванням про можливість порушення кримінальної справи.

    Про інцидент негайно повідомили операційний центр Міністра національної оборони Польщі. Фоторепортери заявили про подання повідомлення про можливість скоєння злочину.

    В описі ситуації використовувався термін «особи у формі польської армії», оскільки нападники відмовилися ідентифікувати себе.

    Раніше повідомлялося, що поліція Польщі затримала російських пропагандистів на кордоні з Білоруссю.

    Також нагадаємо, що мігранти знову штурмують білорусько-польський кордон.

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    Теги: Польща мігранти машини військові журналіст кордон
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    Польських силовиків звинуватили у побитті журналістів на кордоні (фото)