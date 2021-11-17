Польських силовиків звинуватили у побитті журналістів на кордоні (фото)

Журналістів ретельно обшукали. Також до них застосовували фізичну силу

Фотокореспонденти поскаржилися профільній асоціації

16 листопада польські армійці здійснили напад на фотокореспондентів, що виконували професійні обов’язки поблизу від кордону Польщі із Білоруссю. Про це на Facebook повідомляє Press Club Polska.

Журналісти мали підтвердити присутність армії в районі Вейки поблизу Михалува (Люблінське воєводство). Кореспонденти під'їхали до воріт осредку Прикордонної служби, представилися охоронцеві журналістами.

Раптом їх зупинили люди у військовій формі, які силоміць витягли журналістів із машини.

Фотокореспондентів протримали понад годину, до приїзду поліції. Весь цей час військові проводили обшук машини, а також перевіряли вміст карток пам'яті в камерах.

Затримані розповіли, що військові вели себе дуже агресивно. Поліцейські, що прибули на місце, попри чітке прохання постраждалих, не робили спроб встановити особу нападників, обмежившись інформуванням про можливість порушення кримінальної справи.

Про інцидент негайно повідомили операційний центр Міністра національної оборони Польщі. Фоторепортери заявили про подання повідомлення про можливість скоєння злочину.

В описі ситуації використовувався термін «особи у формі польської армії», оскільки нападники відмовилися ідентифікувати себе.

Раніше повідомлялося, що поліція Польщі затримала російських пропагандистів на кордоні з Білоруссю.

Також нагадаємо, що мігранти знову штурмують білорусько-польський кордон.

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