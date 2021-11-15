Звільнені журналісти Kyiv Post запускають нове видання

Екскоманда Kyiv Post повідомила, хто очолить нове ЗМІ

Звільнена команда англомовного видання Kyiv Post запускає новий медійний проєкт, який очолить колишня заступниця головного редактора Ольга Руденко. Про це повідомила спільнота Save the Kyiv Post.

«Ми переходимо до запуску нового ЗМІ з 30 колишніми співробітниками Kyiv Post, щоб продовжити свою спадщину. Незалежна Kyiv Post може зникнути, але її команда згуртована і прагне продовжувати служити вам, нашій спільноті», – ідеться в дописі.

Команда зазначила, що колишня заступниця головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко очолить редакцію нового медіа. До цього вона 10 років працювала в Kyiv Post.

За бізнес-аспекти нового проєкту відповідатиме медіаконсалтингова компанія Jnomics Media.

Поки ЗМІ перебуває на стадії розробки, журналісти запускають інформаційний бюлетень із розсилкою новин.

Нагадаємо, Kyiv Post закрили через місяць після публікацій матеріалів Pandora Papers.

8 листопада 2021 року видання Kyiv Post оголосило про «тимчасове закриття». Журналістів ця новина застала зненацька. За їхніми словами, власник видання одеський бізнесмен Аднан Ківан намагався втручатися в редполітику, хотів запустити ТБ-канал і збільшити редакцію. Пізніше журналісти видання виступили з офіційною заявою і зазначили, що таким чином власник намагається позбутися незручних журналістів. Також колектив видання запропонував Ківану продати їм видання або передати торгову марку Kyiv Post, на що той відповів відмовою. Головний редактор Браян Боннер піде з посади після завершення всіх процедур, повʼязаних із закриттям видання.

Іноземні посли засудили закриття видання Kyiv Post. Вони зазначили, що Україна може втратити його «з наслідками».

Kyiv Post – найстаріша англомовна щотижнева газета в Україні. Її у жовтні 1995 року заснував медіамагнат Джед Санден. Щотижневий тираж видання становив близько 7 тисяч екземплярів.

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