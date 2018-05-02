В Японії пройшов фестиваль, на якому борці сумо змушували немовлят плакати

Вважається, що плач немовляти відлякує злих духів, а дитина, яка багато плаче, виростає здоровою і щасливою.

У Токіо пройшов щорічний фестиваль «Накі Сумо», на якому борці сумо змушували дітей плакати. Зокрема, сумоїсти кричали і намагалися зобразити на своїх обличчях страшні вирази, щоб змусити дітей, яким ще не виповнилося й року швидше і голосніше за інших заплакати. [GALLERY_BLOCK] В Японії вважається, що плач немовляти відлякує злих



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Вважається, що плач немовляти відлякує злих духів, а дитина, яка багато плаче, виростає здоровою і щасливою.

У Токіо пройшов щорічний фестиваль «Накі Сумо», на якому борці сумо змушували дітей плакати. Зокрема, сумоїсти кричали і намагалися зобразити на своїх обличчях страшні вирази, щоб змусити дітей, яким ще не виповнилося й року швидше і голосніше за інших заплакати.

В Японії вважається, що плач немовляти відлякує злих духів, а дитина, яка багато плаче, виростає здоровою і щасливою.