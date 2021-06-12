Вишила вручну понад пів мільйона літер: рівнянка встановила рекорд України

Олена Медведєва зазначила, що цей рекорд присвячує 30-річчю Незалежності України

Ручна ниткографія 24-х збірок рівнянки Олени Медведєвої увійшла до Книги рекордів України. Йдеться про понад пів мільйона літер і знаків, вишитих однією голкою. Рекорд з найбільшою кількістю вишитих вручну літер та знаків зареєстрували 11 червня у Літературному музеї Уласа Самчука, повідомляє «Суспільне».

Експерти рахували лише текстову частину, вишиту стебнівкою. Жодного хрестика в ілюстраціях та орнаментах до уваги не брали, – зазначила рівненська вишивальниця і засновниця видавництва «Креативна книга» Олена Медведєва.

Представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова розповіла, що наразі вони ведуть перемовини із суддями Книги рекордів Гіннеса, аби рукотворні книги рівненської майстрині внести у світову колекцію рекордів.

«Рекорд України сьогодні оголошується в номінації "Найбільша кількість вишитих літер і знаків у рукотворних книгах». Маємо більше пів мільйона, а саме – 540 542 літери і знаки. Рекордсменка України, вже вдруге, до речі, – Олена Медведєва», – каже представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Олена Медведєва зізнається, що не планувала ставити ані перший, ані другий рекорди.

«Але перший був встановлений у 2019 році найбільшою вишиваною книгою Євангеліє від Святого Матвія, а сьогодні ось такий спосіб. Я навіть попросила своїх знайомих, щоб вони принесли мої вишивані книги зі своєї колекції, ті, які були придбані ними. Тому вони також тут для того, щоб мати більшу кількість книг. Але їх значно більше, можна помножити на два. Тому що нашого цвіту по всьому світу», – розповіла авторка вишиваних книг.

Олена Медведєва зазначила, що цей рекорд присвячує 30-річчю Незалежності України.

Раніше досягнення українця Владислава Ярового із Запоріжжя внесено до Книги рекордів Гіннеса. Він встановив рекорд «Максимальна тривалість жонглювання гирею 40 кг із зав’язаними очима».

Нагадаємо, український спортсмен, 19-літній Богдан Гоза з Жидачева, встановив новий світовий рекорд на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів в Узбекистані. У ривку спортсмену вдалося підняти 189 кг . Саме цей показний тепер є світовим рекордом серед юніорів. І він приніс золоту медаль Богдану Гозі.

Учень Фінансового ліцею Подільського району Максим Мельохін встановив новий рекорд України з утримання тіла в позиції планка на ліктях серед дітей – 1 година і 7 хвилин