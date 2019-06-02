Гран-прі кінофестивалю «Молодість» отримала стрічка «Дикий»



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У фільмі французького режисера Камія Відаль-Наке розповідається про чоловічу проституцію, до якої змушений вдатись головний герой, щоб знайти любов і свободу, якої він прагне

Нагородження переможців кінофестивалю відбулося у колонній залі Київської міської державної адміністрації

Гран-прі 48-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» нагороду «Скіфський олень» та грошову премію у $10 тис. отримала кінострічка «Дикий» французького режисера Камія Відаль-Наке.

Як зазначається на офіційному сайті фестивалю, нагородження переможців відбулося у колонній залі Київської міської державної адміністрації.

«Гран-прі кінофестивалю, нагороду «Скіфський олень» та грошову премію сумою 10 000 доларів США від офіційного партнера та спонсора Гран-прі лотереї «Лото-Забава» від «М.С.Л.» отримала кінострічка «Дикий», режисер Камій Відаль-Наке (Франція)» - ідеться в повідомленні.

У фільмі розповідається про чоловічу проституцію, до якої змушений вдатись головний герой, щоб знайти любов і свободу, якої він прагне.

«Нагороду зі сцени отримав виконавець головної ролі у стрічці «Дикий» Фелікс Маріто», - йдеться на сайті кінофестивалю.

Приз за найкращий повнометражний фільм та сертифікат на 2000 доларів США від офіційного партнера кінофестивалю B&H Film Distribution Company дістався картині «Колібрі» режисера Бори Кім (Корея, 2018).

Повідомляється, що грошовим призом 2000 доларів США та «Скіфським оленем» у межах Міжнародного студентського конкурсу було відзначено стрічку «Як запустити повітряного змія?», режисера Лоранда Ґабор (Румунія).

У межах Міжнародної програми були визначені переможці й серед короткометражних картин.

Зокрема, найкращою стала польська кінострічка «Безумовна любов» Рафаля Лисака (Польща, 2018). Переможцю дістався й грошовий сертифікат на 2000 доларів США. Також цей фільм здобув нагороду в номінації «приз глядацьких симпатій».

Окрім того, спеціальними дипломами журі нагороджені фільми у кількох категоріях, а саме: студентські фільми - «Літо електричного лева», реж. Дієґо Сепеде (Чилі); «Сестри Хараріху», реж. Хорхе Кадена (Швейцарія); короткометражні фільми - «Люсія на роздоріжжі», режисер Валентіна Морель (Бельгія, Франція); «Холодна літня ніч», режисер Яш Савант (Індія) та повнометражні фільми - «Наступного дня, як мене не стане», режисер Німрод Ельдар (Ізраїль); «Сусіди», режисер Ґіґіша Абашидзе (Грузія).

У межах Національного конкурсу найкращим фільмом визнано стрічку «В радості, і тільки в радості» Марини Рощиної (Україна, 2018), котра отримала грошовий приз 50 000 гривень від торговельної марки Status.

Спеціальні дипломи журі в межах конкурсу отримали такі роботи: «Кохання», режисер Микита Лиськов (Україна, 2019); «Колір фасаду — синій», режисер Олексій Радинський (Україна, 2019).

У конкурсній програмі ЛГБТК-фільмів «Сонячний зайчик»/SUNNY BUNNY найкращим визнано ЛГБТ-фільм —«Блондин» режисера Марка Берґера (Аргентина, 2018), а спеціальну відзнаку журі отримав фільм «Дикий», режисер Камій Відаль-Наке (Франція, 2018).

У межах програми кіно для підлітків Molodist Teen Screen головну нагороду отримала стрічка «Занадто далеко» Сари Вінкенштетте (Німеччина, 2019).

Також спеціальні нагороди отримали кінострічки: «Моє незвичайне літо з Тесс» режисера Стівена Вауторлоода (Німеччина, Нідерланди, 2019); «Бінті», режисер Фредеріке Міґома (Бельгія, Нідерланди, 2019).

Водночас екуменічне журі 48-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» нагородило призом за найкращий студентський фільм — «Прованс», режисер Като де Бук (Бельгія, 2018), а нагородою за найкращий короткометражний фільм відзначена стрічка «Безумовна любов», режисер Рафаль Лисак (Польща, 2018). Нагороду за найкращий повнометражний фільм здобула робота «Руйнівниця системи», режисер Нора Фіншайт (Німеччина, 2019).

Журі Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI визнало найкращим фільмом 48-го КМКФ «Молодість» стрічку «Колібрі», режисер Бора Кім (Південна Корея, 2018).

Почесну нагороду «Молодості» — «Скіфський олень» — за внесок у світове кіномистецтво отримав Пітер Ґрінвей.