Зеленський зустрівся із представниками кіноіндустрії та пообіцяв допомогу

На нараді обговорили стан справ в українському кінематографі, а також проблеми й перспективи його розвитку

Зараз настав час і руки дійшли до кінематографу, відзначив президент

Президент Володимир Зеленський обговорив стан українського кінематографу із представниками індустрії, профільних відомств і комітетів Верховної Ради. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Багато питань: як не війна, так Covid-19, як не Covid-19, так дороги, але зараз настав час і руки дійшли до кінематографу – до того, що ми всі любимо і від чого дуже тепло», – сказав Зеленський.

Також президент акцентував увагу на державних кіностудіях.

«Що ми з ними робимо – ми їх фінансуємо, продовжуємо нічого не робити, робимо їх приватними, робимо державно-приватне партнерство чи забуваємо цю тему?», – запитав Володимир Зеленський та додав, що варто також вирішити, скільки потрібно діючих кіностудій, і, можливо, деякі з них варто перетворити на музей.

Також Зеленський вважає за необхідне вирішити питання фінансування та системи оподаткування, яка сприятиме появі більшої кількості фільмів.

У Держкіно помітили, що до 2021 року на проведення кінофестивалю Молодість виділили 12 млн грн. Художній керівник МКФ Андрій Халпахчі подякував за підтримку і підкреслив, що для того, щоб проводити подібні заходи, треба використовувати систему фінансування, яка працює в світі, коли третина коштів надходить від держави, третина – від місцевої влади і ще третина – від спонсорів.

У свою чергу, президент Одеського кінофестивалю Вікторія Тігіпко вважає, що сьогодні треба більше фокусуватися на підтримці українського кіно, а частка вітчизняних стрічок у кінотеатрах чи на онлайн-платформах має бути не 5%, а 25% і більше.

Владі запропонували допомогти з тим, щоб в країні був сучасний зал для кінопрем'єр, – Зеленський пообіцяв посприяти. Також він вказав на доцільність об'єднати державні кіностудії в єдиний комплекс під управлінням Держкіно.

Нарешті, представник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив, що найближчим часом представлять пакет економічних стимулів для виробників українського кіно, і закликав представників галузі долучитися до роботи.

До слова, напередодні український фільм отримав Кришталевого ведмедя Берлінале.