Зросійщені і найбільш україномовні: Нацрада дослідила ефіри 36-ти телеканалів

Абсолютними лідерами за фактичним обсягом української мови виявилися дитячі телеканали

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірила ефіри 36 телеканалів на дотримання вимог щодо обов’язкової частки української мови в ефірі. Про це повідомили на сайті Нацради. Серед розважально-інформаційних телеканалів фактичний обсяг української мови найбільший в ефірі суспільного телеканалу



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Абсолютними лідерами за фактичним обсягом української мови виявилися дитячі телеканали

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірила ефіри 36 телеканалів на дотримання вимог щодо обов’язкової частки української мови в ефірі. Про це повідомили на сайті Нацради.

Серед розважально-інформаційних телеканалів фактичний обсяг української мови найбільший в ефірі суспільного телеканалу «UA:Перший» (100%), «1+1» (83%) і «НТН» (75%). Найбільша частка російськомовних передач була зафіксована в ефірі телеканалів «Інтер» (63%), «Україна» (34%) та «ICTV» (26%).

Серед інформаційних телеканалів лідерами за реальним обсягом державної мови є «Громадське телебачення» і «Еспресо» (100%), а також «5 канал» (99%). Російськомовних передач найбільше в ефірі телеканалів «112 Україна» (21%), «ПравдаТУТ» (10%) і «NewsNetwork» (7%).

Серед пізнавальних телеканалів за обсягом державної мови домінують «Культура» (100%) і «Мега» (98%). Найбільша частка російськомовних передач – в ефірі телеканалу «Ескулап» (51%).

Лідерами серед розважальних телеканалів за часткою української мови є «М1», «ТЕТ» і «Новий канал» зі 100%. Найбільша частка російськомовних передач на телеканалах «Індиго» (63%), «К1» (39%) і «Enter-фільм» (35%).

Абсолютними лідерами за фактичним обсягом української мови є дитячі телеканали: «Піксель», «ПлюсПлюс», «Малятко», ефір яких складається зі 100% української, та телеканал «LaLe» з 99,8% кримськотатарською, яка є мовою корінного народу Криму.