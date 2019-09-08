У «Феофанії» розповіли про стан здоров’я звільнених в’язнів



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Усім колишнім бранцям Кремля уже поставили діагноз

За словами лікаря, кожний з колишніх ув'язнених потребує індивідуального лікування, спокою

Звільнені з російського ув'язнення українці продовжуватимуть лікування у «Феофанії».

Про це повідомляє 5 канал.

«Всі пацієнти, навіть ті, які на даний момент не хочуть проходити лікування, а хочуть побути з родичами, всі вони погоджуються на те, що вони в найближчий період будуть обстежуватися і лікуватися. Найближчий період - це понеділок», - зазначив лікар Андрій Строкань.

За словами лікаря, кожний з колишніх ув'язнених потребує індивідуального лікування, спокою. Діагнози всім уже поставили.

Нагадаємо, у суботу ввечері звільнені політв’язні Олег Сенцов та Володимир Балух вже залишили лікарню «Феофанія», куди доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Також у суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.