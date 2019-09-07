Сенцов і Балух вже залишили лікарню «Феофанія»



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Звільнених українців разом з їхніми близькими з міжнародного аеропорту «Бориспіль» повезли до клінічної лікарні «Феофанія»

За словами лікарів, стан колишніх полонених різний

Звільнені політв’язні Олег Сенцов та Володимир Балух вже залишили лікарню «Феофанія», куди доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну, решті продовжують проводити необхідні обстеження та аналізи.

Про це повідомляє «5 канал».

Зазначається, що у «Феофанії» звільненим зробили електрокардіограми, провели загальні клінічні аналізи та ультразвукові дослідження.

За словами лікарів, стан колишніх полонених різний. Родичі звільнених бранців перебувають поряд із ними.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.