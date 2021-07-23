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    Чим не можна займатися в спеку: поради нутриціолога

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    У спеку потрібно рятувати свій організм усіма можливими способами - Чим не можна займатися в спеку: поради нутриціолога
    У спеку потрібно рятувати свій організм усіма можливими способами

    Робота «головою вниз» може призвести до інсульту

    Висока температура повітря – це не просто «некомфортно», весь організм може серйозно страждати в спеку, тому його необхідно підтримувати всіма доступними способами.

    Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, як допомогти організму пережити спеку і чого категорично не можна робити, поки температура не спаде.

    При високій температурі повітря:

    • Порушується водно-сольовий обмін організму
    • Погіршується харчування клітин мозку, серця, судин
    • Частішає пульс, компенсаторно зріжується дихання
    • Підвищується температура тіла
    • Знижується артеріальний тиск і сечовипускання

    Спека може призвести:

    • до запаморочення, нудоти, непритомності, втрати свідомості
    • набряків
    • судом
    • при серцево-судинних захворюваннях – до інфаркту, інсульту
    • утворення тромбів
    • зниження працездатності
    • порушень сну
    • дисфункції надниркових залоз

    У групі ризику: діти, вагітні, літні, пацієнти із захворюваннями серця, судин, ендокринною патологією, онкологією.

    Як допомогти організму в спеку

    Охолоджувати організм будь-якими способами:

    • приймати 4-5 разів на день душ кімнатної температури (ні в якому разі не холодний-різкий перепад температури провокує спазм судин),
    • їсти охолоджуючі продукти: фрукти, авокадо,
    • пити настої: м'ята, меліса, розмарин, холодний каркаде,
    • по можливості, бути з мокрою головою.

    Запобігати зневодненню:

    • пити чисту воду – більшу частину вранці і ввечері, коли йде запас води в організмі,
    • для балансу електролітів – кокосова вода, мінеральна вода з вмістом К, Mg, Ca, а також зелені соки (в них можна додати трохи солі і меду),
    • вживайте ягоди і овочі з підвищеним вмістом води (помідор, огірок, кавун).

    Вживати легку їжу: холодні супи (окрошка, борщ, гаспачо), салати зі свіжих овочів.

    Пити зелені смузі і соки.

    Не наносити на тіло і обличчя косметичні засоби – пори повинні дихати.

    Не носити бюстгальтер, що давить, синтетичний одяг.

    Відмовтеся від спортивних навантажень в денний час: вони збільшують теплообмін і посилюють зневоднення.

    Будь-яка робота вниз головою (наприклад, в городі), при схильності до серцево-судинних захворювань може привести до інсульту.

    Нагадаємо, в Україні температура повітря все частіше буде аномально підійматися.

    Спека до понад +35°С все частіше буде повторюватися. Істотне зростання температури повітря почали фіксувати в Україні ще від середини 1990 років XX століття.

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    Чим не можна займатися в спеку: поради нутриціолога