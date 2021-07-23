Чим не можна займатися в спеку: поради нутриціолога

У спеку потрібно рятувати свій організм усіма можливими способами

Робота «головою вниз» може призвести до інсульту

Висока температура повітря – це не просто «некомфортно», весь організм може серйозно страждати в спеку, тому його необхідно підтримувати всіма доступними способами.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, як допомогти організму пережити спеку і чого категорично не можна робити, поки температура не спаде.

При високій температурі повітря:

Порушується водно-сольовий обмін організму

Погіршується харчування клітин мозку, серця, судин

Частішає пульс, компенсаторно зріжується дихання

Підвищується температура тіла

Знижується артеріальний тиск і сечовипускання

Спека може призвести:

до запаморочення, нудоти, непритомності, втрати свідомості

набряків

судом

при серцево-судинних захворюваннях – до інфаркту, інсульту

утворення тромбів

зниження працездатності

порушень сну

дисфункції надниркових залоз

У групі ризику: діти, вагітні, літні, пацієнти із захворюваннями серця, судин, ендокринною патологією, онкологією.

Як допомогти організму в спеку

Охолоджувати організм будь-якими способами:

приймати 4-5 разів на день душ кімнатної температури (ні в якому разі не холодний-різкий перепад температури провокує спазм судин),

їсти охолоджуючі продукти: фрукти, авокадо,

пити настої: м'ята, меліса, розмарин, холодний каркаде,

по можливості, бути з мокрою головою.

Запобігати зневодненню:

пити чисту воду – більшу частину вранці і ввечері, коли йде запас води в організмі,

для балансу електролітів – кокосова вода, мінеральна вода з вмістом К, Mg, Ca, а також зелені соки (в них можна додати трохи солі і меду),

вживайте ягоди і овочі з підвищеним вмістом води (помідор, огірок, кавун).

Вживати легку їжу: холодні супи (окрошка, борщ, гаспачо), салати зі свіжих овочів.

Пити зелені смузі і соки.

Не наносити на тіло і обличчя косметичні засоби – пори повинні дихати.

Не носити бюстгальтер, що давить, синтетичний одяг.

Відмовтеся від спортивних навантажень в денний час: вони збільшують теплообмін і посилюють зневоднення.

Будь-яка робота вниз головою (наприклад, в городі), при схильності до серцево-судинних захворювань може привести до інсульту.

Нагадаємо, в Україні температура повітря все частіше буде аномально підійматися.