Король фруктів. Експерти розповіли про корисні властивості граната



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Оптимальна добова норма споживання граната для дорослої людини - один плід в день або півсклянки свіжовичавленого соку

Гранатові кісточки знижують тиск і омолоджують шкіру, а гранатовий сік зміцнює імунітет

Сьогодні на «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми», присвячений королю фруктів - гранату. За вмістом вітамінів, мікроелементів і біологічно активних речовин йому немає рівних. У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розібралися, чим корисний гранат і його сік, як можна використовувати шкірку граната і які секрети краси ховаються в червоних зернах.

«Гранат називають зернистим яблуком, - розповідає Олександр Лук'яненко. - У перекладі з латинської слово granatus означає «насіннєвий». Плід складається з безлічі зерен, відокремлених один від одного тонкою мембраною. В одному гранаті близько 700 їстівних насінинок. У природі більше десятка сортів граната. Плоди відрізняються за смаком і кольором. Але в кожному з них повно вітамінів і мікроелементів».

Якими корисними властивостями володіє гранат?

Нормалізує травлення

«Гранат корисний для шлунково-кишкового тракту: він, як і всі кислі соки, стимулює виділення ферментів і прискорює травлення, - каже дієтолог Борис Скачко. - Це низькокалорійний фрукт. У 100 грамах граната - всього 70 кілокалорій. Однак слід пам'ятати, що він підвищує апетит. Тому гранат краще вживати як аперитив за 5-10 хвилин до їжі. Тоді ваша вага буде знижуватися без будь-яких побічних ефектів у вигляді депресії і низької працездатності.

Оптимальна добова норма споживання граната для дорослої людини - один плід в день або півсклянки свіжовичавленого соку. Сік можна розводити навпіл з водою. Особливо обережно варто вживати концентрований сік тим, у кого гастрит або проблеми з підшлунковою».

Підвищує гемоглобін

«Гранат відомий як продукт, який заповнює запаси заліза в організмі, - продовжує Борис Скачко. - Нормальний рівень гемоглобіну в крові у чоловіків - 130-160 г / л, у жінок - 120-150 г / л. Якщо цей рівень нижче, людина відчуває нудоту, запаморочення, слабкість. Гранатовий сік лікарі часто призначають при анемії. Він містить легкозасвоюване залізо. Гранат відновлює клітини крові і забезпечує організм антиоксидантами, які виводять токсини, захищають еритроцити, переносять ферменти і амінокислоти».

Зміцнює серце

«Антиоксиданти, що містяться в гранаті, також благотворно впливають на роботу серця і кровоносної системи, - пояснює нутриціолог Алексія Май. - Вони знижують тиск, зміцнюють стінки судин і знижують рівень «поганого» холестерину. Це перешкоджає утворенню атеросклеротичних бляшок».

Гранатові кісточки знижують тиск і омолоджують шкіру

«Багато хто не любить гранат через те, що в ньому міститься багато зерен, але в них стільки користі! - доповнює Алексія Май. - Перемелені кісточки граната допоможуть зняти головний біль і знизити високий тиск. Із зерен граната роблять сік і ефірні масла, які застосовують в косметології. Завдяки жиророзчинним вітамінам F і E відбувається омолодження шкіри і оновлення клітин. Також не варто забувати про корисні властивості перегородок граната. Висушені перегородки додають в чай. Такий напій має заспокійливу дію і допомагає впоратися з безсонням».

Гранатовий сік зміцнює імунітет

«У гранатовому соку більше антиоксидантів, ніж у червоному вині, зеленому чаї та інших овочевих або фруктових соках, - продовжує нутриціолог. - Сік граната також багатий на вітамін С, завдяки чому зміцнює імунітет і сповільнює процес старіння організму. Правда, вітамін С може розщеплюватися при пастеризації. Тому, щоб отримати більше користі, віддавайте перевагу свіжовіджатому гранатовому соку».