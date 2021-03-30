«Холодні» поради: яку температур треба встановлювати в холодильнику

При якій температурі треба зберігати різні продукти в холодильнику та морозильнику

Для зберігання різних продуктів потрібен різний температурний режим. Однак оптимальним вважається діапазон від +2 до +5 ºC.

Всередині камери температура може бути різною в залежності від безлічі факторів: як високо знаходиться полиця, як часто ви відкриваєте дверцята і наскільки гарячі продукти ставите в холодильник.

Найбільш холодними зонами в класичних холодильниках вважаються області біля задньої стінки і полиці, розташовані найближче до морозильної камері.

Якщо розглядати агрегат з морозильною камерою в нижній частині корпусу, то найнижча температура буде на нижній полиці, а найвища – в зоні верхньої. Тому продукти, яким більше потрібна прохолода, в таких холодильниках варто зберігати внизу, а на верхніх полицях – їжу, яку краще не переморожувати.

При якій температурі треба зберігати різні продукти в холодильнику:

Свіжі фрукти: 5-8

Свіжі овочі: 4-7

Хліб і випічка: 5-6

Соуси (майонез, кетчуп): 3-7

Ковбасні вироби: 0-8 (залежно від сорту)

Сири: 0-4 (залежно від сорту)

Молочні продукти: 4

Готові страви та напої: 2-5

Кондитерські вироби, торти: 1-3

Яйця: 2-5

Охолоджене м'ясо: 1-3

Охолоджена риба і морепродукти: 0-2

Незважаючи на те, що по суті в холодильнику може бути не одна, а цілий діапазон температур, багато виробників пропонують встановити тільки одне значення - воно буде середнім для всієї камери. Радимо налаштувати цей параметр на +3 або +4 ºC. Тоді на нижній полиці (ближче до морозилці) можна буде зберігати м'ясо і сир, в середній зоні - молочні продукти і готові страви, а нагорі - свіжі фрукти.

Інша справа - сучасні пристрої з функцією рівномірного розподілу холодного повітря всередині камери. Також у просунутих моделей можуть бути окремі «зони свіжості». Це окрема полиця для зберігання овочів, фруктів, охолодженого м'яса і риби, у якої є власний регулятор температури для установки окремого режиму, що оптимально підходить для продуктів.

Яку температуру встановити в морозилці

Яка температура в морозилці холодильника краще підійде для зберігання продуктів, залежить від ступеня її заповнюваності. Так, якщо ви любите забити морозильник під зав'язку, краще встановити температуру від -20 до -25 градусів.

Якщо рідко заморожуєте продукти і вони лежать відносно вільно, заповнюючи близько половини камери, можна поставити середнє значення -18 ºC. Також важливо врахувати, чи є у холодильника функція суперзаморозки. Зазвичай вона працює при -30 ºС.

Як зрозуміти, що в морозилці занадто низька або висока температура? Все просто - це можна визначити за кількістю криги на продуктах. Якщо вони покриті снігом, можна сміливо поставити температуру вище.

Якщо, навпаки, упаковки постійно «потіють» і взагалі не здаються замороженими - встановіть більш холодний режим або розвантажите морозилку, щоб звільнити шлях для потоків повітря.

Термін зберігання різних продуктів в морозильній камері також залежить від температури. При швидкому заморожуванні вони зберігають корисні речовини ще довше.

Температура в морозильнику для популярних продуктів:

М'ясо може зберігатися близько півроку при температурі від -14 до -18 ºС.

Морська риба зберігає свою структуру при -18 ºС протягом 8 місяців. Річкова риба при тій же температурі зберігається до 6 місяців.

Овочі, фрукти і ягоди зберігають корисні властивості найдовше: при температурі -18 ºС вони можуть зберігатися близько року.

Експерти не радять встановлювати занадто низьку температуру, щоб продовжити термін зберігання продуктів. Наприклад, овочі при тривалій заморожування втрачають свою структуру і корисні властивості, тому краще використовувати рекомендовані значення і враховувати наповнюваність морозилки.

Джерело: Chip