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    Синоптикиня розповіла, коли спека нарешті «відчепиться»

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    В Україні дощів буде мало, хіба навколо Карпат, сильна спека малоймовірна - Синоптикиня розповіла, коли спека нарешті «відчепиться»
    В Україні дощів буде мало, хіба навколо Карпат, сильна спека малоймовірна
    Фото: з відкритих джерел

    Завтра, 22 липня, температура повітря в Україні – в межах +23+28 градусів

    Зливи з грозами у четвер пройдуть на Сході України, південному сході та в західних областях. Про це на сторінці у Facebook написала Наталія Діденко.

    Синоптикиня розповіла, що найближчої ночі атмосферний фронт ще дощитиме та покриватиме грозами південну частину України, а також закидатиме нестійку погоду до Центру.

    За словами Діденко, вдень територію південних та центральних областей звільнять дощові хмари.

    У північних областях дощів завтра не очікується.

    Діденко наголосила, що нарешті спека відчепиться навіть від Сходу та Півдня.

    Температура повітря 22 липня в Україні в межах +23+28 градусів.

    Свіжості повітрю додаватиме завтра сильний вітер північних напрямків.

    Діденко запевнила, що в Києві у четвер буде суха сонячна вітряна погода. Температура повітря передбачається +22+24 градуси.

    З найближчої перспективи в Україні дощів буде мало, хіба навколо Карпат, сильна спека малоймовірна, +23+28 градусів, у неділю на Півдні та південному сході підскочить до +30 градусів.

    «Швиденько набираємо з запасом свіжого повітря, дихаємо вільно, прибираємо страдницький спекотний вираз із обличчя, насолоджуємося комфортними градусами, поки атмосфера не передумала», резюмувала Діденко.

    Додамо, що спека до понад +35°С все частіше буде повторюватися. Істотне зростання температури повітря почали фіксувати в Україні ще від середини 1990 років XX століття.

    Нагадаємо, зараз Україна – одна із найгарячіших країн у Європі. З початку календарного літа в Києві встановлено 12 температурних рекордів. Так, ніч на 16 липня у Києві виявилась найтеплішою за 141 рік від початку спостережень.

    У Чернігові спека побила 70-річний рекорд.

    Новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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    Теги: спека Україна дощ
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    Синоптикиня розповіла, коли спека нарешті «відчепиться»