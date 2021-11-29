В Австрії за відмову від вакцинації запровадять штрафи до 7 тис. євро

Уникнути обов'язкової вакцинації зможуть лише ті, хто не може зробити щеплення без загрози для життя

Обов'язкова вакцинація поширюватиметься на всіх, хто мешкає в Австрії за деякими винятками

В Австрії за відмову від вакцинації запровадять штрафи до 7200 євро та тюремні терміни. Про це повідомляє Die Presse з посиланням на чорновий варіант відповідного законопроєкту, який розробляє влада країни.

За даними видання, обов'язкова вакцинація поширюватиметься на всіх, хто мешкає в Австрії за деякими винятками. Тим же, хто проігнорує офіційні повістки про вакцинацію, загрожує покарання у вигляді штрафів від 3600 євро до 7200 євро або чотиримісячний тюремний термін.

У статті наголошується, що такі заходи в країні запровадять із лютого 2022 року.

Уникнути обов'язкової вакцинації зможуть лише ті, хто не може зробити щеплення без загрози для життя чи здоров'я, а також вагітні жінки та діти до 12 років.

До слова, Україна вводить самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

МЗС назвав сім країн, куди не радить їздити українцям.

Сьогодні стало відомо, що Японія закриває кордони через «Омікрон».

Тим часом президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса закликав світових лідерів, які обмежили авіасполучення з ПАР через «Омікрон»-штам, скасувати заборони.

Раніше через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.