Китайські вчені назвали три головні небезпечні властивості «омікрон»-штаму

Китайські фахівці наполягають, що поки що рано робити остаточні висновки про небезпеку «омікрону»

«Омікрон» швидко поширюється, дуже живучий і може ламати імунітет

Китайські вчені назвали три основні властивості нового «омікрон»-штаму коронавірусу, які варто побоюватися. Про це повідомляє портал «Хуаньцюван».

Так, на думку директора інфекційної лікарні Хуашань при університеті Фудань Чжан Веньхуна, одна з загроз «омікрону» криється у великій кількості мутацій, в результаті яких він сформувався. Така особливість призвела до того, що «живучість» нового штаму підвищилася порівняно з попередніми штамами і в осередку своєї появи він переміг усі попередні варіанти.

Також експерти наголосили на прискореному поширенні «омікрону». Судячи з наявних даних, він у рекордно швидкі терміни починає домінувати у популяціях, куди йому вдається проникнути.

Епідеміолог Чжун Наньшань вважає, що саме цим продиктовано бажання низки країн максимально не допустити проникнення «омікрону» на свою територію.

Третьою особливістю виділяють його здатність долати вже сформований в організмі людини імунітет до коронавірусу. Такого висновку дійшов учений Чжан Веньхун, вивчивши реакцію країн з високим рівнем вакцинації (Велика Британія, Ізраїль) на новину про появу нового штаму.

Тим не менш, китайські фахівці наполягають, що поки що рано робити остаточні висновки про небезпеку «омікрону». Вони відзначають, що на оцінку ефективності існуючих вакцин проти нового штаму, а також його реальної загрози та здатності замінити собою дельта-штам знадобиться час.

«Я не думаю, що це матиме великий вплив на Китай. Нинішня швидка реакція Китаю та стратегія динамічного обнулення можуть впоратися з різними типами нових варіантів коронавірусу», – зазначив Веньхун.

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Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.