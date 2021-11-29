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    Які симптоми свідчать, що постковідний синдром вплинув на психіку – пояснення МОЗ

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    Якщо ознаки зберігаються протягом тривалого часу &ndash; треба не зволікати і звернутися до лікаря - Які симптоми свідчать, що постковідний синдром вплинув на психіку – пояснення МОЗ
    Якщо ознаки зберігаються протягом тривалого часу – треба не зволікати і звернутися до лікаря

    Перенесений Covid-19 може чинити негативний вплив не тільки на фізичне здоров’я

    У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які симптоми виникають при впливі постковідного синдрому на психічне здоров’я. Рекомендують звернутися до сімейного лікаря у разі їх виявлення. Про це пише пресслужба МОЗ.

    Постковідний синдром – симптоми та ознаки, які можуть виникнути під час хвороби або після одужання від коронавірусу та зберігаються протягом тривалого періоду.

    Симптоми постковідного синдрому під час впливу на психічне здоров’я

    • сильна втома, порушення сну, пам'яті, концентрації уваги та сплутаність думок;
    • загальна тривожність, яка може виникати не лише внаслідок одужання від коронавірусу, але й від ізоляції та карантину;
    • зміни настрою, депресивні стани, негативні й суїцидальні думки;
    • викривлення нюху, зорові, слухові й тактильні галюцинації
      .

    Нагадаємо, медики з’ясували, в кого з дітей найчастіше розвивається постковідний синдром.

    Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно дала визначення постковідного синдрому, від якого страждають 20% осіб, які перехворіли на Covid-19.

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    Теги: хвороби коронавірус
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    Які симптоми свідчать, що постковідний синдром вплинув на психіку – пояснення МОЗ