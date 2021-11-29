Які симптоми свідчать, що постковідний синдром вплинув на психіку – пояснення МОЗ

Якщо ознаки зберігаються протягом тривалого часу – треба не зволікати і звернутися до лікаря

Перенесений Covid-19 може чинити негативний вплив не тільки на фізичне здоров’я

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які симптоми виникають при впливі постковідного синдрому на психічне здоров’я. Рекомендують звернутися до сімейного лікаря у разі їх виявлення. Про це пише пресслужба МОЗ.

Постковідний синдром – симптоми та ознаки, які можуть виникнути під час хвороби або після одужання від коронавірусу та зберігаються протягом тривалого періоду.

Симптоми постковідного синдрому під час впливу на психічне здоров’я

сильна втома, порушення сну, пам'яті, концентрації уваги та сплутаність думок;

загальна тривожність, яка може виникати не лише внаслідок одужання від коронавірусу, але й від ізоляції та карантину;

зміни настрою, депресивні стани, негативні й суїцидальні думки;

викривлення нюху, зорові, слухові й тактильні галюцинації .

Нагадаємо, медики з’ясували, в кого з дітей найчастіше розвивається постковідний синдром.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно дала визначення постковідного синдрому, від якого страждають 20% осіб, які перехворіли на Covid-19.

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