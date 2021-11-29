Які симптоми свідчать, що постковідний синдром вплинув на психіку – пояснення МОЗ
Перенесений Covid-19 може чинити негативний вплив не тільки на фізичне здоров’я
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які симптоми виникають при впливі постковідного синдрому на психічне здоров’я. Рекомендують звернутися до сімейного лікаря у разі їх виявлення. Про це пише пресслужба МОЗ.
Постковідний синдром – симптоми та ознаки, які можуть виникнути під час хвороби або після одужання від коронавірусу та зберігаються протягом тривалого періоду.
Симптоми постковідного синдрому під час впливу на психічне здоров’я
- сильна втома, порушення сну, пам'яті, концентрації уваги та сплутаність думок;
- загальна тривожність, яка може виникати не лише внаслідок одужання від коронавірусу, але й від ізоляції та карантину;
- зміни настрою, депресивні стани, негативні й суїцидальні думки;
- викривлення нюху, зорові, слухові й тактильні галюцинації
Нагадаємо, медики з’ясували, в кого з дітей найчастіше розвивається постковідний синдром.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно дала визначення постковідного синдрому, від якого страждають 20% осіб, які перехворіли на Covid-19.