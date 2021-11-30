Експерт з Італії розповів про заразність штаму «Омікрон»

Понад 30 мутацій спайк-білка можуть зменшити ефективність вакцин, проте необхідно ще провести докладні імунологічні дослідження для точної відповіді

Новий південноафриканський вид коронавірусу «омікрон» більш заразний, проте відсутні докази того, що він небезпечніший за інших і може обійти захисні функції вакцини. Про це заявив в ефірі телеканалу Sky TG24 координатор науково-технічного комітету при уряді Італії Франко Локателлі.

«Цей варіант має широке поширення на півдні Африки, час, за який він став там домінуючим, значно скоротився порівняно з розповсюдженням інших варіантів. Все це вказує на велику спроможність зараження», – висловив думку експерт.

Локателлі нагадав, що поки не було зафіксовано штаму коронавірусу, з яким не змогла б впоратися вакцина.

Він розповів, що понад 30 мутацій спайк-білка можуть зменшити ефективність вакцин, проте необхідно ще провести докладні імунологічні дослідження для точної відповіді.

Сьогодні глава МОЗ відповів, чи виявили вже в Україні штам «Омікрон».

До слова, Україна вводить самоізоляцію для мандрівників із Південної Африки.

Також у МОЗ пояснили, які симптоми свідчать, що постковідний синдром вплинув на психіку.

Нагадаємо, міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.