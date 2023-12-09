Covid повертається: МОЗ дав поради українцям

В середньому в Україні через Covid та грип госпіталізують 4 тисячі людей щотижня

Від початку епідеміологічного сезону в Україні від Covid та інших інфекційних захворювань вже померли 343 людини

В Україні зафіксовано пік захворюваності на грип та коронавірус. Про це в ефрірі телемарафону повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін. За його словами, з початку епідемічного сезону захворіли вже 1,3 мільйона українців.

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«Це більше, ніж торік, щонайменше на 40 відсотків. Разом з тим, якщо подивитися по інтенсивності епідемічного процесу, то він трошки більший, ніж минулого року, –лише на 8 відсотків», – зазначив Кузін.

За його словами, у нинішньої ситуації з захворюваністю на Covid є певні особливості – зараз одночасно курсують як коронавірус, так і грип та інші респіраторні віруси.

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«Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше. І їх кількість буде досягати піку в середині грудня з поступовим загасанням упродовж січні наступного року. Починаючи з січня вже почне циркулювати вірусb грипу і SARS-CoV-2», – прогнозує головний санлікар.

Він уточнив, що від початку епідеміологічного сезону в Україні від Covid та інших інфекційних захворювань вже померли 343 людини, серед яких – дві дитини. В середньому ж в Україні нині з такими діагнозами госпіталізують 4 тисячі людей щотижня.

«Це небагато. І спроможностей системи охорони здоров'я вистачає для надання медичної допомоги», – сказав Кузін.

Разом із тим, лікар зазначив, що «самогоспіталізуються зараз важкі випадки». При цьому у людей, які мають супутні неінфекційні захворювання, такі як онкологія, надмірна вага або проблеми серцево-судинної системи – як грип, так і коронавірусна інфекція протікають у важкій формі, і в них більший ризик померти.

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«У переважній більшості летальні випадки реєструються серед тих пацієнтів, які не вакцинувались і не мали жодного епізоду щеплень. Тому це ще раз підкреслює важливість проведення щеплення як основного засобу профілактики важкого перебігу», – наголосив Кузін.

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