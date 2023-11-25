МОЗ назвав небезпечну процедуру, від якої можуть бути проблеми зі здоров’ям

Практика гідроколонотерапії для покращення здоров’я не підтримується в жодній науковій медичній літературі

Влада застерегла громадян від шкідливого методу лікування

Деякі винаходи у сфері медицини по-справжньому лякають і навіть призводять до серйозних проблем зі здоров’ям. До таких належить, зокрема, метод апаратної медицини під назвою гідроколонотерапія. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

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Гідроколонотерапія – це очищення товстого кишківника за допомогою спеціального апарату, трубка якого вводиться у пряму кишку. Через неї подається від 20 до 60 літрів води. Інколи до рідини додають суміш вітамінів, трав чи певних медикаментів. Деякі «гуру» проводять цю процедуру навіть із застосуванням кави.

Як кажуть у МОЗ, ця процедура має дуже давню історію. Одними з перших її почали використовувати давні греки та єгиптяни.

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Але ще у 1919 році ця теорія була повністю спростована. Про це, зокрема, згадують у своєму систематичному аналізі від 2009 року Рубен Ді Акоста та Брукс Ді Кеш. Ба більше, управління з продовольства й медикаментів США (FDA) випустило кілька листів із попередженнями виробників і постачальників обладнання для гідротерапії товстої кишки про неправдиві заяви щодо їхньої ефективності.

У відомстві наголосили, що практика гідроколонотерапії для покращення загального здоров’я чи лікування не підтримується в жодній науковій медичній літературі та не може бути рекомендована за жодних обставин.

Ось лише деякі з ризиків цієї процедури:

ймовірність зневоднення,

перфорація кишківника,

інфекції,

психологічні порушення (внаслідок неприємної процедури).

«Гідроколонотерапія – не панацея, не допоміжний метод при лікуванні чи реабілітації пацієнтів, не косметологічне ноу-хау. Це недоведений, небезпечний метод із плеядою несприятливих наслідків для здоров’я та гаманця людини», – застерегли в МОЗ.

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Нагадаємо, що вчора Кабінет міністрів скасував заходи з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, спрямовані на запобігання поширенню Covid-19.