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Мовний скандал у медичному виші Дніпра: МОЗ відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мовний скандал у медичному виші Дніпра: МОЗ відреагував
Дніпровський державний медуніверситет
фото з відкритих джерел

Кожен ВНЗ самостійно призначає та звільняє з посади викладачів і працівників освіти

Міністерство охорони здоров’я відреагувало на мовний конфлікт у медичному виші Дніпра, де викладачка просила студентку говорити російською. Відповідний коментар міністерство дало «Громадському».

У відомстві зазначили, що саме виші є відповідальними за те, щоб їхні працівники володіли державною мовою та говорили нею на роботі. І нагадали, що згідно із Законом «Про вищу освіту», виші в Україні мають право на автономію. Заклад самостійно призначає та звільняє з посади викладачів і працівників освіти.

«Тож саме заклад вищої освіти несе відповідальність за те, щоб працівники володіли державною мовою, застосовували її під час виконання службових обов’язків та не порушували законодавства України», – зазначили у МОЗ.

Міністерство повідомило, що наразі триває службове розслідування у зв’язку зі скаргою студентки Дніпровського державного медичного університету. Для цього створили комісію.

У МОЗ також додали, що кожен має право звернутися до Уповноваженого із захисту державної мови зі скаргою про порушення закону про мову.

Нагадаємо, у Дніпрі викладачка державного медичного університету (ДДМУ) на практичному занятті нібито вимагала від студентки відповідати російською мовою, коли дівчина відмовилася – педагогиня не схотіла приймати її відповідь.

Теги: Дніпро ВНЗ українська мова

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