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В Україні виявлено нові підвиди штаму Covid-19

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні виявлено нові підвиди штаму Covid-19
фото ілюстративне

Нові мутації дозволяють вірусу легше поширюватись між людьми

У восьми областях України було виявлено чотири мутації штаму Omicron. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Йдеться про Хмельницьку (13 зразків), Чернігівську (8), Черкаську (8), Чернівецьку (6), Львівську (12), Київську (11), Сумську (10) та Рівненську (6) області. Загалом було підтверджено 74 випадки.

Найпоширеніші мутації штаму Omicron: XBB (та його різновиди: XBB. 1.16 «Арктур», XBB. 1.42, XBB. 1.5 «Кракен», XBB. 1.9, XBB. 2.3.), HK.3, GE.1, EG.5 («Epic»).

Крім того, минулого тижня фахівці референс-лабораторії ЦГЗ виявили мутації варіанту Omicron у стічних водах у Рівненській (у 6 зразках), Чернігівській (10), Чернівецькій (10) та Київській областях (6). 

Кожен штам є унікальним та має власні особливості небезпеки. Нові мутації дозволяють вірусу швидше поширюватись між людьми. Зараз Covid більше схожий на сезонне захворювання.

ЦГЗ нагадує, що найбільш ефективним методом запобіганню наслідків захворювання є вакцинація. Рекомендований курс з первинної вакцинації проти коронавірусної інфекції та першого бустеру складається з 3 щеплень.

Нагадаємо, у Рівненській області зафіксували новий підвид штаму Omicron – «Арктур».

На початку листопада в Україні значно зріс рівень захворюваності на грип, ГРВІ, та Covid-19

Теги: коронавірус вакцинація хвороби

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