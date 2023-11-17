В Україні виявлено нові підвиди штаму Covid-19

Нові мутації дозволяють вірусу легше поширюватись між людьми

У восьми областях України було виявлено чотири мутації штаму Omicron. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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Йдеться про Хмельницьку (13 зразків), Чернігівську (8), Черкаську (8), Чернівецьку (6), Львівську (12), Київську (11), Сумську (10) та Рівненську (6) області. Загалом було підтверджено 74 випадки.

Найпоширеніші мутації штаму Omicron: XBB (та його різновиди: XBB. 1.16 «Арктур», XBB. 1.42, XBB. 1.5 «Кракен», XBB. 1.9, XBB. 2.3.), HK.3, GE.1, EG.5 («Epic»).

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Крім того, минулого тижня фахівці референс-лабораторії ЦГЗ виявили мутації варіанту Omicron у стічних водах у Рівненській (у 6 зразках), Чернігівській (10), Чернівецькій (10) та Київській областях (6).

Кожен штам є унікальним та має власні особливості небезпеки. Нові мутації дозволяють вірусу швидше поширюватись між людьми. Зараз Covid більше схожий на сезонне захворювання.

ЦГЗ нагадує, що найбільш ефективним методом запобіганню наслідків захворювання є вакцинація. Рекомендований курс з первинної вакцинації проти коронавірусної інфекції та першого бустеру складається з 3 щеплень.

Нагадаємо, у Рівненській області зафіксували новий підвид штаму Omicron – «Арктур».

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