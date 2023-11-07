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Біль у горлі та рожеві очі: на Рівненщині виявлено новий підвид штаму Covid-19

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Біль у горлі та рожеві очі: на Рівненщині виявлено новий підвид штаму Covid-19
фото ілюстративне

Штам виявили на території Дубенського району. 

У Рівненській області зафіксували новий підвид штаму Omicron – «Арктур». Про це повідомив очільник місцевої ОВА Віталій Коваль.

Штам виявили на території Дубенського району. 

«Причин для паніки немає, адже ВООЗ оцінює його серйозність, як низьку. Водночас, бачимо, що «корона» (Covid-19 – «Главком») нікуди не зникла і вакцинація від неї, як і раніше бажана, особливо у віці 65+. Тим паче минулого тижня мали летальний випадок в Костопільській громаді. Вакцини досі безоплатні та у вільному доступі», – написав Коваль.

Зазначимо, що цей субваріант Covid-штаму Омікрон, вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, швидко поширився світом. Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken. Арктур викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів Covid-19: високу температуру, кашель, біль у горлі, м'язову слабкість. А також додає новий симптом – сверблячий кон'юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах. 

Нагадаємо, тим часом гепатит А зафіксували вже в п'яти областях України.

Теги: коронавірус Рівненщина

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