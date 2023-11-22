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Росіяни запустили новий фейк про дефіцит ліків: спростування МОЗ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни запустили новий фейк про дефіцит ліків: спростування МОЗ
Наразі в аптеках немає дефіциту жодної групи препаратів, а всі пацієнти мають доступ до оригінальних лікарських засобів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На електронні скриньки українців почали надходити з закликами до використання народних засобів замість ліків із доведеною ефективністю

Міністерство охорони здоров'я попередило українців про черговий фейк, запущений російською пропагандою. Йдеться про нібито нестачу ліків в аптеках нашої країни. Заява щодо відсутності дефіциту медикаментів була опублікована на офіційному сайті МОЗ.

У пресслужбі відомства розповіли, що на електронні скриньки українців почали надходити листи про нібито дефіцит ліків в аптеках. Крім того, листи містять заклики до використання народних засобів замість ліків із доведеною ефективністю.

Росіяни запустили новий фейк про дефіцит ліків: спростування МОЗ фото 1

«У повідомленнях, відправлених нібито від МОЗ, йдеться, що дефіцит ліків виник на тлі відмови України від лікарських засобів, вироблених на території Росії чи Білорусі, а також через ускладнену логістику», – йдеться у заяві.

Росіяни запустили новий фейк про дефіцит ліків: спростування МОЗ фото 2

У МОЗ наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності і є частиною російської ІПСО.

Наразі в аптеках немає дефіциту жодної групи препаратів, а всі пацієнти мають доступ до оригінальних лікарських засобів. Також нестачі ліків немає у медичних закладах. У кожній лікарні сформовано резерв медикаментів, який необхідний для якісного та безоплатного лікування пацієнтів. 

Також у МОЗ закликали використовувати лікарські засоби із доказовою ефективністю, попередньо проконсультувавшись з лікарем. Жодні «народні засоби» не замінять повноцінне лікування та недостатньо вивчені з точки зору безпеки та ефективності, наголошують у міністерстві.

Відомство нагадало, що це вже не перша спроба росіян ширити дезінформацію. Зокрема, раніше вони запускали ІПСО щодо спалахів холери та карантину і блокпостів по всій країні на тлі «поширення» гепатиту А. Пресслужба закликала довіряти лише інформації на офіційних сторінках та сайті МОЗ.

Раніше повідомлялося, що в Україні з'являться мобільні аптеки.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я ліки

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