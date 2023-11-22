Росіяни запустили новий фейк про дефіцит ліків: спростування МОЗ

Наразі в аптеках немає дефіциту жодної групи препаратів, а всі пацієнти мають доступ до оригінальних лікарських засобів

На електронні скриньки українців почали надходити з закликами до використання народних засобів замість ліків із доведеною ефективністю

Міністерство охорони здоров'я попередило українців про черговий фейк, запущений російською пропагандою. Йдеться про нібито нестачу ліків в аптеках нашої країни. Заява щодо відсутності дефіциту медикаментів була опублікована на офіційному сайті МОЗ.

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У пресслужбі відомства розповіли, що на електронні скриньки українців почали надходити листи про нібито дефіцит ліків в аптеках. Крім того, листи містять заклики до використання народних засобів замість ліків із доведеною ефективністю.

«У повідомленнях, відправлених нібито від МОЗ, йдеться, що дефіцит ліків виник на тлі відмови України від лікарських засобів, вироблених на території Росії чи Білорусі, а також через ускладнену логістику», – йдеться у заяві.

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У МОЗ наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності і є частиною російської ІПСО.

Наразі в аптеках немає дефіциту жодної групи препаратів, а всі пацієнти мають доступ до оригінальних лікарських засобів. Також нестачі ліків немає у медичних закладах. У кожній лікарні сформовано резерв медикаментів, який необхідний для якісного та безоплатного лікування пацієнтів.

Також у МОЗ закликали використовувати лікарські засоби із доказовою ефективністю, попередньо проконсультувавшись з лікарем. Жодні «народні засоби» не замінять повноцінне лікування та недостатньо вивчені з точки зору безпеки та ефективності, наголошують у міністерстві.

Відомство нагадало, що це вже не перша спроба росіян ширити дезінформацію. Зокрема, раніше вони запускали ІПСО щодо спалахів холери та карантину і блокпостів по всій країні на тлі «поширення» гепатиту А. Пресслужба закликала довіряти лише інформації на офіційних сторінках та сайті МОЗ.

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Раніше повідомлялося, що в Україні з'являться мобільні аптеки.