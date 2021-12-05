Карантин посилюється. З 6 грудня починають діяти жорсткі правила

З понеділка почнуть діяти нові карантинні обмеження

Нові правила карантину та та 30-денний термін дієвості жовтих Covid-сертифікатів почнуть діяти вже завтра, 6 грудня 2021 року. Про це повідомили у прессслужбі МОЗ.

«З 6 грудня, тобто з понеділка, в Україні почнуть діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. Торкнуться вони, у першу чергу, невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти Covid-19 та має відповідний документ: жовтий Covid-сертифікат чи довідку форми о63-О», – зазначили у Міністерстві охорони здоров'я.

Також ця норма поширюватиметься і на співробітників громадських закладів. Для обслуговування відвідувачів та клієнтів, працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти Covid-19.

Водночас, як і раніше, для відвідування громадських закладів можна буде використовувати негативний тест, який чинний 72 години, або Covid-сертифікат про одужання.

З 6 грудня, навіть на жовтому рівні епідеміологічної небезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи працівників, які не мають одного з перелічених документів.

Для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні епідеміологічної небезпеки необхідно мати лише документ про отримання повного курсу вакцинації, негативний тест або сертифікат про одужання.

З понеділка також буде зменшений термін дії жовтих Covid-сертифікатів: зі 120 днів, як це є зараз, до 30 днів.

Нагадаємо, щоб отримати 1000 гривень за програмою «єПідтримка» необхідно згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія».

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