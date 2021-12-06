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    На Київщині посилено перевірки дотримання карантину

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    У&nbsp;пасажирів громадського транспорту перевіряють документи про вакцинацію або одужання - На Київщині посилено перевірки дотримання карантину
    У пасажирів громадського транспорту перевіряють документи про вакцинацію або одужання
    фото: РБК-Україна

    Із 6 грудня в Україні вступили в дію оновлені правила карантину

    У Київській області посилюють перевірки дотримання карантинних обмежень у громадських місцях та у транспорті. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

    «Ми змушені посилити перевірки дотримання обмежень карантину. Такі дії викликані потребою зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення», – підкреслив голова Київської ОДА Василь Володін.

    Нагадаємо, з 6 грудня вступили в дію оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.

    Пасажири громадського транспорту повинні мати документ про вакцинацію або одужання.

    Заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

    Низку нововведень Кабмін затвердив 24 листопада.

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    Теги: Київщина карантин вакцинація коронавірус
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    На Київщині посилено перевірки дотримання карантину