В Україні розширилася «жовта» зона карантину

Наразі у «жовтій» зоні перебувають Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька, Харківська та Закарпатська області

Показник рівня госпіталізацій перевищено у п'яти регіонах

В Україні станом на понеділок, 6 грудня, «жовта» зона адаптивного карантину розширилася до шести областей. До неї увійшло Закарпаття, свідчать дані МОЗ.

Наразі у «жовтій» зоні перебувають Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька, Харківська та Закарпатська області.

До «червоної» зони віднесені Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська області.

Станом на 5 грудня в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем для пацієнтів із Covid-19. У середньому у країні цей показник становить 40,5% при граничному рівні 65%. У Києві показник завантаженості ліжок із киснем становить 38,3%.

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Рівень захворюваності на Covid-19 за встановленого показника 75 на 100 тис. населення становить по країні 424 на 100 тис. населення. У Києві рівень захворюваності – 592 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на Covid-19 у Полтавській – 744 та Миколаївській областях – 648 на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій у країні становить 49,2 при граничному показнику 60 на 100 тисяч населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено у п'яти регіонах.

До слова, на Київщині посилено перевірки дотримання карантину.

Нагадаємо, з 6 грудня в Україні почали діяти посилені карантинні правила.

Додатково розробляються зміни до постанови, які зобов’яжуть мандрівників, що повернулись із країн, де виявили штам «Омікрон», відбувати самоізоляцію.

Раніше вчені спрогнозували, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу.

До слова, щоб отримати 1000 гривень за програмою «єПідтримка» вакцинованим необхідно згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія».