Електронна медична картка. Як це працюватиме? здоров’я нації

Поки що вносити інформацію про візити пацієнтів до електронних карток можуть лише лікарі первинної ланки

З березня в Україні у тестовому режимі працює електронна медична картка. Процес лише запущено, але Міністерство охорони здоров’я обіцяє, що зовсім скоро в українській медичній системі не залишиться місця для паперових карток-зошитів.

Лікарям у електронній картці доводиться кодувати діагнози та скарги пацієнта за міжнародною системою ICPC-2. Наприклад, якщо пацієнт має кашель, то у електронній картці цей симптом буде позначатись спеціальним кодом R05. Поки що не всі лікарі звикли до нової системи, не всі розібралися, як вона працює. Сімейний лікар із села Карпівка Дніпропетровської області Дмитро Чорновол розповів «Главкому», що вивчати кодування доводиться самостійно, проте хотілося б пройти спеціальний тренінг. А от його колега з Чернігова Оксана Кальдяєва говорить, що їй та іншим лікарям для того, аби розібратися із системою ICPI, довелося звернутися до колеги, який відвідував спеціальні курси. Він поділився власним досвідом, додатковими матеріалами, які пояснюють на конкретному прикладі, як кодувати хвороби, починаючи від банального ГРВІ.

Ті, хто встиг ознайомитись із новою системою, переконують, що до неї можна швидко звикнути.

Зручність ІСРС-2 пояснюють тим, що за її допомогою можна кодувати скарги, симптоми та синдроми, коли неможливо встановити точний діагноз. Також вона робить простішим і точнішим ведення всієї медичної статистики, обробки медичних записів в електронному вигляді. Необхідність шифрувати хвороби медики також пояснюють необхідністю зберегти діагнози особи у таємниці, адже якщо буде витік даних з електронного кабінету пацієнта, крім набору незрозумілих цифр і літер люди без медичної освіти більше нічого там не побачать.

Лікарі розуміють: якщо буде єдина система, якщо всі дані пацієнта будуть зберігатися у його електронному кабінеті, то пацієнту не потрібно буде до кожного лікаря, до якого він звертається, нести купу довідок, виписаних рецептів. Спеціаліст у будь-якому медичному закладі зможе зайти у електронну картку зі свого комп’ютера і переглянути історію хвороб пацієнта, а також результати обстежень. Лікарям електронна система зекономить час, який раніше доводилося витрачати на заповнення картки вручну.

Коли електронна медична картка почне працювати?

Електронна медична картка запрацювала з 1 березня лише у тестовому режимі. Медикам надали час для того, щоб навчитися працювати з новим інструментом.

Поки що лікарі можуть вносити до системи лише дані про звернення пацієнтів з використанням сучасної міжнародної класифікації кодування ICPC-2.

Поступово функції електронних карток будуть розширюватися, у лікарів з’явиться можливість вносити до системи всі необхідні дані про пацієнта та формувати повноцінну електронну медичну картку.

З квітня 2019 року в електронній системі охорони здоров’я з’явиться можливість виписувати електронні рецепти та направлення, а через півроку записи в електронній медкартці зможуть робити спеціалісти лабораторій, поліклінік та консультативно-діагностичних центрів, які розпочнуть працювати з Національною службою здоров’я за програмою «Безкоштовна діагностика».

Уже з 2020 року в електронну медкартку зможуть вносити інформацію стаціонари.

Як електронна система охорони здоров’я захищає персональні дані?

Користувачів соцмереж найперше цікавить питання, чи є ризик того, що доступ до бази даних пацієнтів буде відкритий не тільки для пацієнта і лікаря, але і для сторонніх осіб. Більше того, поки незрозуміло, хто буде нести відповідальність за витік даних.

У МОЗ же запевняють, що система «Електронне здоров’я» знаходиться на серверахдата-центру в Україні, який має комплексну систему захисту інформації та пройшов атестацію у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації. Крім того, щоб перевірити, чи надійно захищені дані, проводили аудити та тестування щодо кібербезпеки.

Персональні дані пацієнтів у електронну систему охорони здоров’я мають право вводити лише визначені медзакладом уповноважені особи, на яких поширюється дія законодавства про лікарську таємницю.

«Персоналізовані дані (усі дані про пацієнта, які містяться у декларації, а із запровадженням електронного рецепта і електронної медичної картки — медична інформація і призначення) доступні тільки лікарю, з яким підписана декларація, та лікарю, до якого пацієнт приходить за направленням. Коли у системі з’являться медичні дані, пацієнт зможе сам вирішувати, кому він додатково надає доступ», - стверджують в міністерстві.

Хто зможе вносити дані до електронної картки?

Доступ до електронної медичної картки пацієнта будуть мати сімейні лікарі, терапевти та педіатри тих медзакладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я та мають контракт з Національною службою здоров’я України (всього таких закладів первинної медичної допомоги — 1 216).

Чи буде пацієнт мати доступ до своєї електронної картки?

Поки що пацієнти не зможуть особисто зайти в свою електронну медичну картку, але МОЗ планує запустити у майбутньому персональний кабінет пацієнта. Зараз за необхідності лікар лише зможе роздрукувати з електронної картки пацієнта всю необхідну інформацію: причину звернення, діагноз, призначення лікування або направлення на додаткове обстеження.

Чи потрібно пацієнту додатково реєструватися, щоб створити особисту електронну картку?

Ні, не потрібно. Електронна медкарта буде автоматично доступна у системі лікарю первинної ланки для всіх пацієнтів, з яким підписана декларація. Є декларація з сімейним лікарем - значить ви вже маєте електронну картку в системі.

У електронній картці сімейний лікар, терапевт або педіатр буде фіксувати інформацію про кожен візит пацієнта.

Чи буде це зручно, адже медичні заклади в Україні зазвичай недостатньо комп’ютеризовані?

У Міністерстві охорони здоров’я України заявляють, що готові до впровадження електронної медичної карти, бо на сьогодні 92% закладів первинної медицини обладнали комп’ютерами всі робочі місця сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів, і ще 5% обладнають до кінця квітня.

Яна Степанковська, «Главком»