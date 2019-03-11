Вінниця - лідер серед обласних центрів у рейтингу прозорості



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Рейтинг міст було складено за 91 індикатором у тринадцяти сферах

Нещодавно у Києві нагороджували лідерів «Рейтингу прозорості 100 найбільших міст України». За оцінкою організації Transparency International України, яка здійснювала аналіз діяльності сотні міст, Вінниця стала «найпрозорішим» обласним центром. В загальному списку Вінниця посіла третє місце, покращивши свої показники на 21,3 бали. Для формування Рейтингу аналізувалось те, наскільки проактивно надається інформація громадянам, якість превентивних заходів з боротьби з корупцією та відкритість місцевої влади по відношенню до громадян, коли вони хочуть знати інформацію.

«Дотримання принципу прозорості в діяльності виконавчих органів міської ради є одним з ключових завдань мерії. Відповідні вимоги ставить міський голова Сергій Моргунов, тому Вінниця одна із перших почала здійснювати ряд кроків, які спрощують вінничанам процес отримання різної інформації. Наприклад, ми одні з перших почали здійснювати оприлюднення відкритих даних в машиночитному форматі; всі закупівлі здійснюються через систему «Прозоро»; у нас налагоджена комунікація із вінничанами за допомогою різних онлайн-інструментів; ми впроваджуємо кращі світові практики, зокрема, через конкурс «Бюджет громадських ініціатив» громада має можливість подавати свої ідеї для реалізації за кошти бюджету; на офіційному сайті регулярно здійснюється публікація рішень виконкому та міської ради. Це лише частина тих інструментів, які сприяють прозорості, відкритості та доброчесності діяльності органів місцевого самоврядування», - розповіла начальник інформаційно-аналітичного відділу департамент правової політики та якості Наталія Малецька.

Як повідомляють в організації Transparency International України, яка формувала рейтинг, загальний рівень прозорості у розрізі 100 міст підвищився на 12% – від 30% у 2017 році до 41% у 2018. При цьому, 27 міст України отримали більше 50 балів зі 100 у 2018 році, порівняно з шістьма містами у 2017 році. Вінниця цього року додала 21,3 бали, в минулому році отримала 49 балів і була дев'ятою в рейтингу

Голова правління Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин під час вручення нагород зазначив, що в Україні успішно триває процес децентралізації, і реформа може бути успішною лише за умови підзвітності влади.

«Аналізуючи тенденції у сфері прозорості у містах, ми спостерігаємо, з одного боку, покращення загального рівня прозорості у розрізі 100 міст та готовність частини міських рад співпрацювати з громадою», – прокоментував результати дослідження голова правління Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин.