У МОЗ оприлюднили детальну карту «первинки» в Україні



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На мапі пацієнт може знайти зручний для себе медзаклад, а також всіх лікарів у яких є хоча б одна декларація, - МОЗ

Національна служба здоров’я України опублікувала на своєму сайті відкриті дані про те, як працює первинна ланка медицини після трансформації. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

«Пацієнти, медики та керівники закладів первинної медичної допомоги, представники місцевої влади відтепер зможуть знайти багато корисної інформації - від мапи медзакладів до вікової структури пацієнтів того чи іншого медзакладу», - зазначено у повідомленні.

Дані у відкритому доступі тепер розміщені на сайті Національної служби здоров’я України (НСЗУ). Оновлення даних буде відбуватися раз на місяць.

Завдяки мапі пацієнт може знайти зручний для себе заклад, де працює сімейний лікар, терапевт або педіатр.

«Наприклад, ви шукаєте медзаклад біля дому або роботи. Можливо, для батьків важливо підписати декларацію дитині з педіатром, який знаходиться поряд з дитячим садочком. Або вам принципово отримувати послуги в приватних закладах, тож ви можете перевірити, які саме приватники уклали договір з НСЗУ та чи зручно вам до них буде їздити. Тепер ця інформація в повному обсязі відображається на карті за посиланням. Там же пацієнт може знайти контакти закладу - адресу та номер телефону», - пояснюють в МОЗ.

У системі відображаються всі лікарі, у яких є хоча б одна декларація. Ви можете перевірити, чи обраний вами лікар може ще брати пацієнтів. А лікар завдяки системі може перевірити, скільки у нього пацієнтів, вікову структуру своїх пацієнтів та розмежування за статтю.

Також сімейні лікарі, терапевти та педіатри можуть відстежувати, чи має їх медичний заклад контракт з НСЗУ.

Керівники медзакладів первинки можуть відслідковувати всі необхідні дані щодо своїх закладів: кількість декларацій у лікарів їхнього закладу, тенденцію підписання декларацій у своєму закладі.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чому доходи сімейних лікарів у регіонах більші за столичні.

На кінець літа 15,5 млн громадян України, або 40% від загальної кількості населення, наразі визначилися з власним сімейним лікарем та уклали з ним декларацію.

У серпні вже 85 приватних клінік та лікарів-підприємців підписали договори з Національною службою здоров'я України. У липні їх було всього 12.