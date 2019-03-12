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    Для одеської дитячої поліклініки закупили нове обладнання

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    Для одеської дитячої поліклініки закупили нове обладнання

    За рахунок коштів міського бюджету Одеси придбано сучасний УЗД-апарат для дитячої поліклініки №4

    Для дитячої міської поліклініки №4 закуплений сучасний апарат ультразвукової діагностики «Alpinion E CUBE 11» виробництва Південної Кореї.

    Поліклініка отримала професійний УЗД-сканер, який використовується для проведення всіх видів досліджень високого рівня. Система укомплектована інноваційними розробками технологій візуалізації, забезпечує високу якість і дозвіл цифрового зображення, що гарантує достовірність і точність діагностики.

    Устаткування загальною вартістю 1 млн. 980 тис. гривень придбано за кошти міського бюджету Одеси в рамках реалізації муніципальної програми «Здоров'я».

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    Для одеської дитячої поліклініки закупили нове обладнання
    Для одеської дитячої поліклініки закупили нове обладнання
    Для одеської дитячої поліклініки закупили нове обладнання
    Для одеської дитячої поліклініки закупили нове обладнання
    Для одеської дитячої поліклініки закупили нове обладнання

    Новий апарат дозволяє проводити широкий спектр ультразвукових досліджень, що розширило діагностичні можливості і поліпшило якість медичної допомоги для дитячого населення Приморського району Одеси.  

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