Для одеської дитячої поліклініки закупили нове обладнання
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Розсилка
За рахунок коштів міського бюджету Одеси придбано сучасний УЗД-апарат для дитячої поліклініки №4
Для дитячої міської поліклініки №4 закуплений сучасний апарат ультразвукової діагностики «Alpinion E CUBE 11» виробництва Південної Кореї.
Поліклініка отримала професійний УЗД-сканер, який використовується для проведення всіх видів досліджень високого рівня. Система укомплектована інноваційними розробками технологій візуалізації, забезпечує високу якість і дозвіл цифрового зображення, що гарантує достовірність і точність діагностики.
Устаткування загальною вартістю 1 млн. 980 тис. гривень придбано за кошти міського бюджету Одеси в рамках реалізації муніципальної програми «Здоров'я».
Новий апарат дозволяє проводити широкий спектр ультразвукових досліджень, що розширило діагностичні можливості і поліпшило якість медичної допомоги для дитячого населення Приморського району Одеси.