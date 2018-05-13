Електронний годинник врятував життя японцю

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Гастон Д'Акіно

Житель Японії звернувся до лікарні, коли Apple Watch просигналізували про високий рівень скорочень серця

Гастон Д'Акіно знаходився в церкві, коли його Apple Watch просигналізували про високий рівень серцевого ритму. Він чув такі історії раніше, тому відразу ж звернувся в лікарню, де лікарі змогли запобігти смертельному серцевому нападу. Про це чоловік розповів South China Morning Post.

«Я розповів доктору, що не знаю, чому я тут, але мій годинник попередив мене про підвищений серцевий ритм. Він запитав, чи відчуваю я що-небудь, а я відповів, що ні, тому що все було нормально і мене нічого не турбувало», - зазначив Д'Акіно.

Кардіограма показала, що з чоловіком щось не так, після чого лікарі провели додаткові аналізи і виявили, що дві з трьох його коронарних артерій були заблоковані повністю, а третя була перекрита майже на 90%. Це могло призвести до серцевого нападу зі смертельним результатом.

За словами Д'Акіно, до цього він звертався до кардіолога, який прописав йому ліки від цукрового діабету, високого холестерину і тиску, але ніяких знаків більш серйозних проблем з серцем у нього не було. Після обстеження в лікарні чоловік відразу ж погодився на ангіопластику - процедуру відновлення кров'яного потоку до серця за допомогою імплантації невеликих стентів в заблоковані артерії.

На наступний день після операції Д'Акіно вже відпустили додому. За словами чоловіка, він відчував себе «набагато-набагато краще».

«Отримати новий шанс в житті - це відмінно. Ти прокидаєшся на наступний ранок, оглядаєш все навколо, і все виглядає красивіше. Це чудове відчуття, коли ти кілька днів на підйомі. Це щось особливе», сказав Д'Акіно.

Д'Акіно зазначив, що вирішив поділитися своєю історією, тому що звернувся в лікарню, прочитавши про схожі випадки. Він вважає, що його досвід теж може врятувати комусь життя.

Чоловік також написав листа голові Apple Тіму Куку по електронній пошті. Д'Акіно пояснив, що в той день годинник вперше попередив його про високе серцебиття. Він закликав Кука продовжувати рекламу Apple Watch як пристрою для людей, у яких є проблеми з серцем.

Джерело: tjournal.ru