У Черкасах із 22 жовтня зареєстровано 26 захворювань на туберкульоз. Захворіли 23 дитини, які ходять до 10 закладів освіти, у місті тривають протиепідемічні заходи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Епідеміологічне розслідування

«Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб проводить епідеміологічне розслідування, встановлює можливі шляхи передачі інфекції та визначає коло людей, які могли контактувати з людьми, які хворіють на ТБ. Для контактних осіб заклади охорони здоров’я організовують необхідні обстеження. Спільно з освітянами впроваджуються протиепідемічні заходи, зокрема з урахуванням перебування дітей у спільних приміщеннях», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні діагностика та лікування туберкульозу є безоплатними.

Повний комплекс медичної допомоги включає:

консультації лікарів на всіх етапах лікування;

сучасні методи діагностики цього захворювання

забезпечення необхідними протитуберкульозними препаратами;

обстеження з метою раннього виявлення можливих побічних реакцій на лікування та, за потреби, отримання симптоматичної терапії

госпіталізацію за медичними показаннями;

медичну та психосоціальну підтримку.

Медична допомога надається відповідно до національних стандартів, розроблених на основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Що відомо про хворобу

Туберкульоз – інфекційне захворювання, яке передається повітряним шляхом від людини, яка має відкриту форму туберкульозу (з активним бактеріовиділенням). Ризик інфікування залежить від тривалості та інтенсивності контакту і від кількості бактерій, які вдихає здорова людина. Ймовірність розвинення хвороби після контакту з бактеріями залежить від стану імунної системи. Якщо вона не здатна стримувати інфекцію, розвивається туберкульоз.

Водночас перебування в одному закладі освіти з людиною, яка захворіла на туберкульоз, не означає автоматичного інфікування. Також інфікування туберкульозною паличкою не завжди призводить до розвитку захворювання. Туберкульоз виліковний, а своєчасне виявлення інфекції та необхідні медичні заходи допомагають запобігти розвитку хвороби. Своєчасне виявлення туберкульозу допомагає швидше розпочати лікування та запобігти поширенню інфекції.

Для ранньої діагностики застосовують:

скринінгове анкетування (опитування щодо симптомів і факторів ризику);

рентгенологічне обстеження органів грудної клітки;

молекулярно-генетичні дослідження біологічного матеріалу.

Одним з основних сучасних методів підтвердження діагнозу є тест GeneXpert. Він дозволяє протягом кількох годин виявити бактерію Mycobacterium tuberculosis та визначити її чутливість до протитуберкульозних препаратів. Забір матеріалу та направлення на тест проводять у медичному закладі, куди звернувся пацієнт – найчастіше це заклад первинної медичної допомоги.

«Якщо людина належить до груп ризику щодо захворювання на туберкульоз, вона має щорічно проходити рентген-обстеження, а якщо має симптоми, які можуть свідчити про туберкульоз, їй варто звернутися до сімейного лікаря, який за потреби направить на додаткові обстеження та консультацію до фтизіатра», – наголосив Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, з квітня 2026 року в Україні поступово впроваджуються ефективніші методи виявлення туберкульозу замість проби Манту. Зокрема, йдеться про тест на вивільнення гамма-інтерферону (ТВГІ).