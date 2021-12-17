Голова МОЗ розповів, коли всі українці зможуть отримати третю дозу вакцини проти Covid-19

«Сьогодні у нас вакцинованих людей дорослих 40%. Наша мета – 70%

Українцям почнуть масово вводити третю дозу вакцини проти Covid-19 після того, як 70% населення отримає необхідні дві дози щеплення. Про це в етері токшоу «Право на владу» заявив голова Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

«Що ми говоримо про третю, «бустерну» дозу? Вона захищає конкретну людину додатково. А ми хочемо захистити всіх людей, хоча би 70%. Сьогодні у нас вакцинованих людей дорослих 40%. Наша мета – 70%. Ми дозволили вже в понеділок додаткову дозу для імуноскомпрометованих людей, тобто для людей, в яких імунітет знижений. Чи буде третя доза? Буде. Чи готові ми до неї? Готові. Ми законтрактували на наступний рік 25 млн доз, на 2023 – ще 25 млн», – підсумував голова МОЗ.

Також Ляшко нагадав, що упродовж поточного року в Україну завезли 37 млн доз вакцини, і 10 млн доз наразі доступні для населення.

Окрім того міністр охорони здоров’я повідомив, що Україна за рахунок держави законтрактувала 300 тис. курсів нового протикоронавірусного препарату компанії Pfizer та ще 300 тис. курсів препарату виробництва іншої компанії.

«Це я просто зараз кажу, готуємося до наступної хвилі, щоб потім не лунали звинувачення», – підсумував Ляшко.

Нагадаємо, наразі в Україні дозволено застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім.

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