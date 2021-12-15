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    Ізраїльські медики почали перше в світі дослідження четвертої дози вакцини

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    Результатами унікального дослідження вже цікавляться в усьому світі - Ізраїльські медики почали перше в світі дослідження четвертої дози вакцини
    Результатами унікального дослідження вже цікавляться в усьому світі
    фото з відкритих джерел

    Дослідження проводять у зв’язку з початком в країні п’ятої хвилі пандемії Covid-19

    Близько 200 добровольців отримають четверту дозу вакцини у рамках першого у світі дослідження, яке розпочинається у лікарні «Шиба» (Тель ха-Шомер, Ізраїль). Про це повідомляє місцеве видання Vesty.co.il.

    Основна мета дослідження – перевірити необхідність другої ревакцинації. Експеримент безпосередньо не пов'язаний з поширенням нового штаму «Омікрон», проте результати дослідження допоможуть зрозуміти, наскільки доцільним є четверте щеплення боротьби проти цього штаму коронавірусу.

    Під час дослідження кілька разів до і після щеплення замірятиметься рівень антитіл. Дані порівняють з аналогічним дослідженням, яке проводили у «Шибі» з третьою дозою вакцини, коли почав поширюватися штам «Дельта». Тоді, зокрема, було заявлено, що після третьої дози вакцини Pfizer високий рівень антитіл зберігається щонайменше 9-10 місяців.

    До роботи ізраїльських учених виявляють інтерес у всьому світі, оскільки поки немає жодних даних щодо застосування четвертої дози вакцини.

    Раніше експерти Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю заявили, що в країні вже почалася п'ята хвиля коронавірусу, не виключивши, що для її придушення може знадобитися чергова ревакцинація. Натомість вірусологи не впевнені, що четверта доза здатна суттєво підвищити рівень антитіл в організмі.

    Більшість учасників дослідження – співробітники самого медичного центру. Також наголошується, що серед добровольців – лише здорові люди, які не мають проблем із імунною системою.

    Раніше вчені назвали частку безсимптомних носіїв коронавірусу.

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    Теги: Ізраїль щеплення вакцинація коронавірус
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    Ізраїльські медики почали перше в світі дослідження четвертої дози вакцини