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    Регулятор ЄС схвалив використання третьої дози вакцини Moderna

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    Побічні ефекти після введення третьої дози вакцини подібні на ті, що реєструвалися після другого щеплення - Регулятор ЄС схвалив використання третьої дози вакцини Moderna

    Побічні ефекти після введення третьої дози вакцини подібні на ті, що реєструвалися після другого щеплення

    фото: ЕРА

    Бустерне щеплення містить половину дози, використовуваної для двох первинних вакцинувань

    Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) рекомендувала третю дозу вакцини проти коронавірусу виробництва Moderna. Про це повідомляє пресслужба ЕМА.

    «Комітет ЕМА дійшов висновку, що бустерна доза Covid-вакцини Spikevax (виробництва Moderna) може використовуватися для людей, старших 18 років», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що третя доза цієї вакцини, введена через шість-вісім місяців після другої, «призводила до збільшення кількості антитіл у дорослих».

    «Бустерне щеплення містить половину дози, використовуваної для двох первинних вакцинувань» – уточнили у регуляторі.

    При цьому в ЕМА наголосили, що побічні ефекти після введення третьої дози вакцини подібні на ті, що реєструвалися після другого щеплення.

    Варто зазначити, що 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень.

    До слова, уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.

    Нагадаємо, покупці та продавці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів наразі активно притягаються до кримінальної відповідальності. Проте розмір штрафу залежить від конкретного судді, розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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    Теги: ЄС медицина Європа епідемія щеплення вакцинація
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    Регулятор ЄС схвалив використання третьої дози вакцини Moderna