Регулятор ЄС схвалив використання третьої дози вакцини Moderna

Побічні ефекти після введення третьої дози вакцини подібні на ті, що реєструвалися після другого щеплення

Бустерне щеплення містить половину дози, використовуваної для двох первинних вакцинувань

Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) рекомендувала третю дозу вакцини проти коронавірусу виробництва Moderna. Про це повідомляє пресслужба ЕМА.

«Комітет ЕМА дійшов висновку, що бустерна доза Covid-вакцини Spikevax (виробництва Moderna) може використовуватися для людей, старших 18 років», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що третя доза цієї вакцини, введена через шість-вісім місяців після другої, «призводила до збільшення кількості антитіл у дорослих».

«Бустерне щеплення містить половину дози, використовуваної для двох первинних вакцинувань» – уточнили у регуляторі.

При цьому в ЕМА наголосили, що побічні ефекти після введення третьої дози вакцини подібні на ті, що реєструвалися після другого щеплення.

Варто зазначити, що 25 жовтня в Україні зафіксовано антирекорд смертей від коронавірусу, ще у 19 тис. українців підтвердили Covid-19. Також повідомляється, що понад 7 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19. Загалом проведено понад 16 млн щеплень.

До слова, уряд назвав дату, коли невакцинованих вчителів та чиновників відсторонять від роботи.

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